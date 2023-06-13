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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’de: Aliyev resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme karar alan Sinan Oğan da törende hazır bulundu. İki lider tören sonrası başa görüşmeye geçti.

11:02 . 13/06/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İlham Aliyev

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından geleceğini belirledi.

Sandıktan çıkan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda yeniden seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye giderek gerçekleştirdi.

Erdoğan daha sonra kardeş ülke Azerbaycan'a gitti.

Sinan Oğan detayı

Dün akşam saatlerinde Azerbaycan'a geçen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev akşam yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün de Azerbaycan'ın başkenti Bakü mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

Tören sonunda heyetlerin takdimi yapılırken bir isim dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda desteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veren Sinan Oğan da heyette yer aldı.

Oğan önce Aliyev ile tokalaşmasının ardından daha sonra da Erdoğan ile selamlaştı.

Görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi başladı.

Başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmeye geçti.

İki lider, görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya katılacak.


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Azerbaycan
#Aliyev
#Bakü
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