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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Baküde Azerbaycan büyük zaferini kutluyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: Azerbaycan büyük zaferini kutluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Erdoğan Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan lideri Aliyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan lideri Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Azerbaycan’a dün akşam saatlerinde gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı’na ziyarette bulunarak, Haydar Aliyev’in kabrine çelenk koydu.

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Türk şehitliklerine ziyarette bulundu

Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bırakan Erdoğan daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Şehitler Hıyabanı’nda şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Erdoğan'a bu ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.

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Zafer Geçidi Töreni’ne katılacak

Erdoğan, Aliyev’in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ardından, Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından kazanılan şanlı zaferi kutlamak için Zafer Geçidi Töreni’ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk şehitliğini ziyaretinin ardından anı defterine mesaj yazdı.

Azerbaycan'da büyük heyecan: Bakü'den anlık fotoğraflar
FOTOĞRAF 5
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Karabağ Azerbaycandır yazılı tırlar kutlama alanına getirildi.
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Azerbaycan'da büyük heyecan: Bakü'den anlık fotoğraflar
Azerbaycan'da bugün zafer kutlamaları yapılacak. Azerbaycan halkının heyecanla beklediği kutlamalarda askeri teçhizat sergilenecek. Kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak. İşte Bakü'den gelen son fotoğraflar

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