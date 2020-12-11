Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka devletler adına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuştu.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içindeyiz.
Yaklaşık 3 hafta sonra yeni bir yıla gireceğiz. Tarih 2020'yi her yönden zor ve ilginç bir yıl olarak kayda geçirecektir. Benzeri görülmemiş olayları yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.
Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığını, 2021'ye nasıl başladığını sadece rakamlar ile anlayamayız.
83 milyonun tamamını kalpten, inancı, kültürü ile sevmeye ihtiyaç vardır. İster siyasetçi, ister çoban, ister iş adamı, ister çiftçi olsun, işini en iyi şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşma yapıyor
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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşma yapıyor
Bir insan bu toplumsal değerlerden nasiplenmediyse bir ok gibi dönerek kendini vurmaya başlıyor. Bu nasipsizlerin başında da CHP yönetimi geliyor. CHP yönetiminin canhıraş şekilde saldırdıkları konulara bir bakın. Savunma sanayisindeki tavırlarına bir dikkat edin. İHA ve SİHA'lara, tank projemize, helikopter, radar, optik, motor projemize saldırıyorlar. Doğu Akdeniz'deki, Karadeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerimize saldırıyorlar.
Milletimizin asla şunu akıllarından çıkarmamalarını istiyoruz. Savunma sanayimize saldırılar masum değildir. Alçakça ve sinsice bir plan vardır. Başka devletler adına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir.
SİHA'larımıza, İHA'larımıza, tanklarımıza saldıran herkes bilerek ya da bilmeyerek Türkiye düşmanı çevrelerin çıkarlarını savunmaktadır. Bu saldırıların her biri istiklalimizi hedef almaktadır.
Milletimiz CHP zihniyetinin ülkemizi bir yarım asır geriye götürmesine izin vermeyecektir.
CHP'nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir diğer konu da ülkemize gelen uluslararası yatırımlardır.
'Tank Paleti fabrikasını Katarlılara peşkeş çektiler' iddiasını defalarca gündeme getirdiler. Bu kadar rahat ve ısrarlı şekilde yalan söyleyen biri siyaset biliminin konusu olmaktan çıkmış, başka bir bilim dalının alanına girmiştir.
Tek parti devrinde camileri kapatan, Aşık Veysel gibi bir insanı Ulus meydanına sokmayan bunlar değil miydi?
- Önlerine geleni tecavüzcü diye suçlayan kendi partilerindeki rezilliklerini üzerini örtmeye çalışan bunlar değil mi? Bunlarda zerre kadar ar, haysiyet olsa bunca kamburla insan içine çıkmadan imtina ederler.
Ülkemize yönelen uluslararası yatırımcılarını niyetlerinden vazgeçirmek suretiyle ülkemiz ekonomisini baltalamayı hedefliyorlar.
"KAPIMIZ TÜM YATIRIMCILARA SONUNA KADAR AÇIKTIR"
Yurtdışındaki tüm medya kuruluşlarına ülkemizi karalayan demeçler veriyorlar.
Milletimize bunların yaptıkları her alçaklığı anlatmalıyız. 2023 seçimlerinde milletimizin bu gerçekleri bilerek kararını vermesini temin etmeliyiz.
- Gerek ABD gerekse AB ile her iki tarafında asla görmezden gelemeyeceği çok köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var.
Dayatılan yaptırım gündemleri tüm taraflar için sadece zarar yazan hiç kimseye faydası ve kârı olmayan yaklaşımlardır.
Bu konulardaki somut adımların ışığında potansiyellerimizin gücü dikkate alınarak atılacağına inanıyorum. Kapımız tüm yatırımcılara sonuna kadar açıktır.
Hiç girmek istemediğim ama CHP yönetiminin tavrı sebebiyle milletime sorumluluğum nedeniyle bir hususa değinmek istiyorum. Konu CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasıdır. Bu iddiaların araştırılıp hakikatlerin ortaya çıkması konusunda en küçük bir adım atmıyorlar. Sözde kadın hakları savunucusu sivil toplum örgütlerinin büründüğü derin sessizlik de manidardır.
"DERİNE İNDİKÇE KİM BİLİR DAHA NELER ÇIKACAK"
Kılıçdaroğlu da parti teşkilatlarında ve belediyelerinde ayyuka çıkan vakalar konusunda tek kelime etmiyor. Üstelik şu ana kadar ortaya çıkan hadiselerin, CHP teşkilat ve belediyelerindeki rezilliklerin sadece buz dağının görünen kısmı maiyetinde örnekler olduğu anlaşılıyor. Derine inildikçe kim bilir daha neler çıkacak.
Her gün yeni bir itirafla, her gün yeni bir ifşaatla, her gün yeni bir ithamla karşılaşıyoruz
Seçimlerin üzerinden 2 yıla yakın vakit geçtikten sonra uyduruk dosyalarla eski yönetimleri suçlama kampanyası başlattılar.
"HESABINI VERECEKSİNİZ"
Buna karşılık rüşvet suçundan tutuklanan, kamuoyunun diline düşen CHP'li isimlerle ilgili adeta çıt çıkarmıyorlar. CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasından utanç duyuyoruz.
Tüm iddiaların muhataplarına sesleniyorum. Bu kurnazlık sizi kurtarmaya yetmez. Her tecavüzün, tacizin, hırsızlığın hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her gizli saklı ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz.
Genel Merkezi'nden belediyelerine kadar CHP'de taciz, tecavüz kepazeliğine bulaşmış kim varsa hepsinin de ipini pazara çıkaracaksınız.
Siyaseten farklı düşünsek de CHP'ye oy verenler içinde namuslu insanlar bulunduğunu biliyoruz.
Onların da onurunu korumak için bu iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız.