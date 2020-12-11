Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka devletler adına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içindeyiz.

Yaklaşık 3 hafta sonra yeni bir yıla gireceğiz. Tarih 2020'yi her yönden zor ve ilginç bir yıl olarak kayda geçirecektir. Benzeri görülmemiş olayları yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.

Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığını, 2021'ye nasıl başladığını sadece rakamlar ile anlayamayız.

83 milyonun tamamını kalpten, inancı, kültürü ile sevmeye ihtiyaç vardır. İster siyasetçi, ister çoban, ister iş adamı, ister çiftçi olsun, işini en iyi şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır.

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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşma yapıyor

https://t.co/fdJ9yYx4Ye — Yeni Şafak (@yenisafak) December 11, 2020

Bir insan bu toplumsal değerlerden nasiplenmediyse bir ok gibi dönerek kendini vurmaya başlıyor. Bu nasipsizlerin başında da CHP yönetimi geliyor. CHP yönetiminin canhıraş şekilde saldırdıkları konulara bir bakın. Savunma sanayisindeki tavırlarına bir dikkat edin. İHA ve SİHA'lara, tank projemize, helikopter, radar, optik, motor projemize saldırıyorlar. Doğu Akdeniz'deki, Karadeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerimize saldırıyorlar.

Milletimizin asla şunu akıllarından çıkarmamalarını istiyoruz. Savunma sanayimize saldırılar masum değildir. Alçakça ve sinsice bir plan vardır. Başka devletler adına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir.

SİHA'larımıza, İHA'larımıza, tanklarımıza saldıran herkes bilerek ya da bilmeyerek Türkiye düşmanı çevrelerin çıkarlarını savunmaktadır. Bu saldırıların her biri istiklalimizi hedef almaktadır.

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Milletimiz CHP zihniyetinin ülkemizi bir yarım asır geriye götürmesine izin vermeyecektir.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bakü dönüşü flaş mesaj: 6’lı yapı kuruluyor

CHP'nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir diğer konu da ülkemize gelen uluslararası yatırımlardır.

'Tank Paleti fabrikasını Katarlılara peşkeş çektiler' iddiasını defalarca gündeme getirdiler. Bu kadar rahat ve ısrarlı şekilde yalan söyleyen biri siyaset biliminin konusu olmaktan çıkmış, başka bir bilim dalının alanına girmiştir.

Tek parti devrinde camileri kapatan, Aşık Veysel gibi bir insanı Ulus meydanına sokmayan bunlar değil miydi?

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Savunma sanayimize yapılan hiçbir saldırı masum değildir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Savunma Sanayi faaliyetlerini eleştiren CHP'ye sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Savunma sanayiine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Başka devletler adına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir' ifadelerini kullandı.

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Önlerine geleni tecavüzcü diye suçlayan kendi partilerindeki rezilliklerini üzerini örtmeye çalışan bunlar değil mi? Bunlarda zerre kadar ar, haysiyet olsa bunca kamburla insan içine çıkmadan imtina ederler.

Ülkemize yönelen uluslararası yatırımcılarını niyetlerinden vazgeçirmek suretiyle ülkemiz ekonomisini baltalamayı hedefliyorlar.

GÜNDEM CHP’deki tacizleri ifşa eden Barış Yarkadaş Halk TV’den kovuldu

"KAPIMIZ TÜM YATIRIMCILARA SONUNA KADAR AÇIKTIR"

Yurtdışındaki tüm medya kuruluşlarına ülkemizi karalayan demeçler veriyorlar.

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Milletimize bunların yaptıkları her alçaklığı anlatmalıyız. 2023 seçimlerinde milletimizin bu gerçekleri bilerek kararını vermesini temin etmeliyiz.

Gerek ABD gerekse AB ile her iki tarafında asla görmezden gelemeyeceği çok köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var.

Dayatılan yaptırım gündemleri tüm taraflar için sadece zarar yazan hiç kimseye faydası ve kârı olmayan yaklaşımlardır.

GÜNDEM CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: Tecavüzü örtbas ettiğimiz ne zaman görüldü?

Bu konulardaki somut adımların ışığında potansiyellerimizin gücü dikkate alınarak atılacağına inanıyorum. Kapımız tüm yatırımcılara sonuna kadar açıktır.

Hiç girmek istemediğim ama CHP yönetiminin tavrı sebebiyle milletime sorumluluğum nedeniyle bir hususa değinmek istiyorum. Konu CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasıdır. Bu iddiaların araştırılıp hakikatlerin ortaya çıkması konusunda en küçük bir adım atmıyorlar. Sözde kadın hakları savunucusu sivil toplum örgütlerinin büründüğü derin sessizlik de manidardır.

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OYNAT 03:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki taciz suskunluğuna değindi: Her tecavüzün, tacizin hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasında CHP'deki taciz vakalarına da değinen Erdoğan, 'Söze gelince kadın hakları savunucusu kesilen, önlerine geleni tacizci, tecavüzcü, hırsız diye suçlayan ama kendi partilerindeki rezilliklerin üzerini örtmeye çalışan bunlar değil mi?' dedi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: 'Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı konuların yuvası olmasından utanç duyuyoruz. Her gün yeni bir itirafla her gün yeni bir ifşahatla yeni bir ithamla karşılaşıyoruz. Soruşturmaya uğrayan CHP'li isimlerle ilgili adeta çıt çıkarmıyorlar. Buradan sesleniyorum bu kurnazlık sizi kurtarmaya yetmez. Her tecavüzün, tacizin, hırsızlığın hesabını vereceksiniz. '

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"DERİNE İNDİKÇE KİM BİLİR DAHA NELER ÇIKACAK"

Kılıçdaroğlu da parti teşkilatlarında ve belediyelerinde ayyuka çıkan vakalar konusunda tek kelime etmiyor. Üstelik şu ana kadar ortaya çıkan hadiselerin, CHP teşkilat ve belediyelerindeki rezilliklerin sadece buz dağının görünen kısmı maiyetinde örnekler olduğu anlaşılıyor. Derine inildikçe kim bilir daha neler çıkacak.

Her gün yeni bir itirafla, her gün yeni bir ifşaatla, her gün yeni bir ithamla karşılaşıyoruz

Seçimlerin üzerinden 2 yıla yakın vakit geçtikten sonra uyduruk dosyalarla eski yönetimleri suçlama kampanyası başlattılar.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık yorumu: Gazı hayırlı olsun

"HESABINI VERECEKSİNİZ"

Buna karşılık rüşvet suçundan tutuklanan, kamuoyunun diline düşen CHP'li isimlerle ilgili adeta çıt çıkarmıyorlar. CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasından utanç duyuyoruz.

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Tüm iddiaların muhataplarına sesleniyorum. Bu kurnazlık sizi kurtarmaya yetmez. Her tecavüzün, tacizin, hırsızlığın hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her gizli saklı ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz.

Genel Merkezi'nden belediyelerine kadar CHP'de taciz, tecavüz kepazeliğine bulaşmış kim varsa hepsinin de ipini pazara çıkaracaksınız.

Siyaseten farklı düşünsek de CHP'ye oy verenler içinde namuslu insanlar bulunduğunu biliyoruz.

Onların da onurunu korumak için bu iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız.

OYNAT 00:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması hakkında ilk yorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.' dedi.





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OYNAT 00:59 Kılıçdaroğlu taciz iddialarına değinmeden kadınlara seslendi: Biz sizi savunuyoruz, siz de kendinizi savunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları'nın 'Yaşam Hak Projesi'nin tanıtım toplantısında konuştu. CHP teşkilatlarındaki tecavüz ve taciz skandallarına değinmeyen Kılıçdaroğlu, kadınlara “haklarınızı savunun” diyerek şöyle seslendi: “Ben sizin hakkınızı savunuyorum. Siz de savunun. Sizin görünür olmanızı istiyorum. Bunun yolu siyasi partiler yasasının değişmesi için çaba harcamaktır. Siyasi partiler yasasına cinsiyet kotasını getiren partiye 'oy vereceğiz' demelisiniz. Bunu kabul etmeyenlere 'asla oy vermem' diyerek sokaklara çıkacaksınız.”

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OYNAT 02:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki taciz olaylarına ilk yorum: Aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde “Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 86. Yıl Dönümü” programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur.' diye konuştu. Erdoğan konuşmalarına şöyle devam etti:



'İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz.'

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OYNAT 00:49 "PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de" diyen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Terörist cenazesine gitmek yanlış CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 7 Haziran 2016'da katıldığı bir TV programında, ''PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de'' demişti. Bugün Kayseri'de katıldığı muhtarlar toplantısında milliyetçilik vurgusu yaparak, “Hiçbir teröristin cenaze törenine, asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmam. Doğru değil bu. Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir. Bayrağımı seviyorum' dedi. BiP'te paylaş

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