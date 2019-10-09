Gündem Erdoğan başkanlığında Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı
POLİTİKA BARIŞ PINARI HAREKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı

Erdoğan başkanlığında Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinden gelişmeleri takip ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinden gelişmeleri takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

'Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı'ndan ilk görüntüler
OYNAT 00:36
'Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı'ndan ilk görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 'Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Bu arada Cumhurbaşkanlığından, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a harekata ilişkin bilgi verdiği ana ait fotoğraf da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı

Barış Pınarı Harekatı başladı
FOTOĞRAF 15
Title
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Harekatı' saat 16.00 itibariyle başladı. Harekat kapsamında Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir sözleriyle duyurdu.
Title
Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız ifadelerini kullandı. <br> <br> Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diye konuştu.
Title
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
Title
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
Title
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
Title
Title
Title
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Barış Pınarı Harekatı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı harekatın saat 16.00'da başladığını duyurdu.
Vurulan tüm noktalar

Vurulan tüm noktalar

​Irak sınırından Fırat'a kadar PYD mevzileri bombardımana tutuldu.
Acil koduyla toplandılar

'Acil' koduyla toplandılar

​Türkiye vurdu, ABD ve YPG'nin komutanları gizlice görüştü.
Başkomutan harekat merkezinde

Başkomutan harekat merkezinde

​Barış Pınarı Harekatı'nın yönetim merkezinden ilk kareler.
Barış Pınarı 'Koral' ile başladı

Barış Pınarı 'Koral' ile başladı

Yerli ve milli Koral, ​Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.
Saat tam 16.00'da...

Saat tam 16.00'da...

​İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı...
29 nokta tam isabet!

29 nokta tam isabet!

PKK'nın tam isabet üsleri imha edildi.
51. maddeyi uyguluyoruz

51. maddeyi uyguluyoruz

Uluslararası hukuk ne diyorsa Türkiye onu yapıyor.
Camilerde Fetih Suresi okunacak

Camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı.
Savaş uçakları hazır

Savaş uçakları hazır

​İncirlik Hava Üssü'ne 4 savaş uçağı geldi.
ABD<br>gündemini sarstı

ABD
gündemini sarstı

​Harekat, ABD medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu.
Başkomutan duyurdu

Başkomutan duyurdu

'Barış Pınarı Harekatı başladı, terör tehdidini bertaraf edeceğiz!'.
Teröristler lastikleri ateşe verdi

Teröristler lastikleri ateşe verdi

​Havadan bombalanan PYD görüntü alınmasını engellemeye çalışıyor.
PYD mevzileri böyle vuruldu

PYD mevzileri böyle vuruldu

​Barış Pınarı Harekatı'na dair ilk görüntüler.
Dev konvoy yolda!

Dev konvoy yolda!

Türkiye'de bir çok yolda askeri hareketlilik var
'Biz söküyoruz <br>İBB yenisini asıyor'

'Biz söküyoruz
İBB yenisini asıyor'

Duraklara Çince tabelalar asan İBB'den 'Konstantin' skandalı.
'ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı'

'ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı'

​Trump'tan Suriye ile ilgili yeni paylaşım.
Takdir ediyoruz

Takdir ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den harekat görüşmesi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.