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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul'da güvenlik toplantısı yapılacak

İletişim Başkanlığı, gelen şehit haberleri sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, bugün saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceğini bildirdi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
00:11 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:26 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Fotoğraf: Son MGK toplantısından)
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Fotoğraf: Son MGK toplantısından)

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, altı asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, çatışmada ikisi ağır yedi askerin de yaralandığını bildirdi. İlk belirlemelere göre 12 PKK'lı terörist öldürüldü.

Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı

İletişim Başkanlığı, gelen şehit haberleri sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, bugün saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceğini bildirdi.

Bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı da katılacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."




#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul
#Dolmabahçe
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