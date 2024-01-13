Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul'da güvenlik toplantısı yapılacak

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, altı asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, çatışmada ikisi ağır yedi askerin de yaralandığını bildirdi. İlk belirlemelere göre 12 PKK'lı terörist öldürüldü.