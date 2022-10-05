Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğinin iptali için AYM'ye başvuran bizzat Kılıçdaroğlu'dur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugün yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'nı işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır. Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Herkesi ekran başına bekliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

'ÜLKEDE BAŞARÖTÜSÜ SORUNU YOK'

Milyonların ekrana kilitlendiği konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un başörtüsü çıkışına ve içinde başörtüsü kelimesi geçmeyen kanun teklifine değindi. Yayımladığı videosuyla başörtüsünü yasal güvenceye almak için kanun teklifi vereceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Biz eser ve hizmet siyasetiyle uğraşırken birilerinin de buram buram riyakarlık kokan oyunlar peşinde koştuğunu görüyoruz. Ülkemizde kamuda, özel sektörde çalışanına, hakiminden subayına, polisine böyle bir sorun var mı? Hayır." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin teklifine tepki: Eğer samimiysen gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinden sağlayalım

OYNAT 04:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü rahatsızlığını gözler önüne seren açıklamalarını milyonlara izletti

AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü için kanun teklifinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz, bir dönem zulüm düzeyine varan başörtüsü konusunu, her alanda ülke gündeminden çıkarttık. Türkiye, Meclis'e başörtüsüyle girdiği için, kürsüden 'haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri' görmüştü. Bugün böyle bir sıkıntı var mı? Hayır' diyerek Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin geçmişte başörtüsü rahatsızlığını dile getirdikleri açıklamaların derlendiği videoyu izletti.



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RİYÂKARLIĞIN BELGESİ

Kılıçdaroğlu'nun riyâkarlığını belgelerle gözler önüne seren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Ülkemizin değerlerine, kültürüne karşı olan CHP faşizmi; darbecilerle el ele vererek önümüze böyle bir sorun çıkarmıştır. Zorlama yorumlarla, ülkemiz bu tartışmaların içine sokulmuş, insanlarımız mağdur edilmiştir. Aynı zihniyet 1960 darbesini yaptırdıktan sonra siyasi iktidarı rahatça ele geçirebilmek için Menderes'i idama götürmüştür. Biz 2008 yılında MHP ile birlikte mecliste başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek anayasa değişikliği yapmıştık. Bunu 411 el kaosa kalktı manşetiyle duyurmuşlardı. Ancak iptali için bunu AYM'ye götüren bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi."