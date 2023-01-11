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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'ya 'terör' tepkisi: Türkiye'nin terör mücadelesine şaşı bakanlar gerçeği görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu. Erdoğan, ''Her alanda olduğu gibi insan haklarında da kendimize yeni bir gelecek inşa etmenin çabası içerisindeyiz'' açıklamasında bulundu. ''Göçmenlere ve yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor, ya da örtbas ediliyor'' diyen Erdoğan, ''Suriye'den Filistin'e, Yemen'den Arakan'a bir çok yerde insan hak-hürriyetini hiçe sayan ihlallere yenileri ekleniyor. Gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgın döneminde sadece kendilerini korumak adına sergiledikleri bencillikleri bugün utançla hatırlıyoruz'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batıya terör tepkisi: Türkiyenin terör mücadelesine şaşı bakanlar gerçeği görecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Türkiye Yüzyılı'na girip yaptığımız bir dönemdeyiz, her alanda olduğu gibi insan haklarında da kendimize yeni bir gelecek inşa etmenin çabası içerisindeyiz.

Suriye'den Filistin'e, Yemen'den Arakan'a bir çok yerde insan hak-hürriyetini hiçe sayan ihlallere yenileri ekleniyor.

Gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgın döneminde sadece kendilerini korumak adına sergiledikleri bencillikleri bugün utançla hatırlıyoruz.

Göçmenlere ve yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor, ya da örtbas ediliyor.

İnsan hakları konusunda ders veren ülkeler, yaşanan hak ihlallerine karşı sessizler. Yabacılara, göçmenlere yönelik nefret görmezden geliniyor.

Terör suçlarının yargıya hesap vermesi konusunda somut sonuçlar doğuran hiçbir çaba harcanmıyor.

Türkiye'nin terör mücadelesine şaşı bakanlar gerçeği görecek.

Avrupa'da yuvalanan terör yandaşlarında karşı tedbir almakta geç kaldıkları her gün tehlike daha da büyüyecektir.

Kırmızı bültenle aranan teröristler Avrupa'nın göbeğinde temsilciliklerimize saldırabiliyor.

Suriye'de huzur, barış, istikrar ortamı tesis edilene kadar biz dostluk görevini yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

Üzülerek ifade etek isterim ki NATO, Avrupa Konseyi ve BM çatısı altında beraber olduğumuz ülkeler Türk adaletinden kaçarak haydutların sığınağı olmuştur.

Suriye'de terörden temizleyip güvenli hale getirdiğimiz bölgelere şimdiye kadar 550 bin sığınmacı geri döndü.

Sığınmacıları Ege'de ölüme terk eden, döverek, soyarak sınırları dışına zorla iten ülkeler için hiçbir adım atılmıyor.

Türkiye, Rusya ve Suriye olarak yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe Suriye'ye geri dönenlerin sayısı artacak.

Yaralıların tahliyesi için bir koridor açılmasına biz varız.

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