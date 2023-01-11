Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'ya 'terör' tepkisi: Türkiye'nin terör mücadelesine şaşı bakanlar gerçeği görecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Türkiye Yüzyılı'na girip yaptığımız bir dönemdeyiz, her alanda olduğu gibi insan haklarında da kendimize yeni bir gelecek inşa etmenin çabası içerisindeyiz.

Suriye'den Filistin'e, Yemen'den Arakan'a bir çok yerde insan hak-hürriyetini hiçe sayan ihlallere yenileri ekleniyor.

Gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgın döneminde sadece kendilerini korumak adına sergiledikleri bencillikleri bugün utançla hatırlıyoruz.

Göçmenlere ve yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor, ya da örtbas ediliyor.

İnsan hakları konusunda ders veren ülkeler, yaşanan hak ihlallerine karşı sessizler. Yabacılara, göçmenlere yönelik nefret görmezden geliniyor.

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Terör suçlarının yargıya hesap vermesi konusunda somut sonuçlar doğuran hiçbir çaba harcanmıyor.

Türkiye'nin terör mücadelesine şaşı bakanlar gerçeği görecek.

Avrupa'da yuvalanan terör yandaşlarında karşı tedbir almakta geç kaldıkları her gün tehlike daha da büyüyecektir.

Kırmızı bültenle aranan teröristler Avrupa'nın göbeğinde temsilciliklerimize saldırabiliyor.

Suriye'de huzur, barış, istikrar ortamı tesis edilene kadar biz dostluk görevini yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

Üzülerek ifade etek isterim ki NATO, Avrupa Konseyi ve BM çatısı altında beraber olduğumuz ülkeler Türk adaletinden kaçarak haydutların sığınağı olmuştur.

Suriye'de terörden temizleyip güvenli hale getirdiğimiz bölgelere şimdiye kadar 550 bin sığınmacı geri döndü.

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Sığınmacıları Ege'de ölüme terk eden, döverek, soyarak sınırları dışına zorla iten ülkeler için hiçbir adım atılmıyor.

Türkiye, Rusya ve Suriye olarak yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe Suriye'ye geri dönenlerin sayısı artacak.

Yaralıların tahliyesi için bir koridor açılmasına biz varız.

(Paris'teki şiddet eylemleri) İyi terörist-kötü terörist ayrımının yanlışlığını gösteren olayların terörle mücadelede yeni bir dönemi başlatmasını umuyorum

Taliban'ın kız öğrenci kararı

Kızlar eğitim öğretimini almalıdır. Onlara mani bir şeyi kimse İslam'la bize tanımlamasın, anlatmasın. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor.

Başörtüsüne anayasal güvence

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Meclis gereğini yapmazsa son sözü millet söyleyecektir.

Türk demokrasisinin olgunluk seviyesini gösterecek başörtüsü teklifinde TBMM'nin üzerine düşeni yapacağına inanıyorum.

Türkiye Yüzyılı'na çok daha büyük hedeflere yönelmiş olarak güçlü bir başlangıç yapmakta kararlıyız.

Ayrıntılar geliyor...