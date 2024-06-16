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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde kıldı. Daha sonra camideki vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Nasıl bizim için Ayasofya Cami Şerifi'nin kutlu açılışı müyesser olduysa, Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin" dedi Erdoğan cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

10:50 - 16/06/2024 الأحد
Güncelleme: 11:01 - 16/06/2024 الأحد
AA
Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.
Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde kıldı.


Bayram namazının ardından camideki vatandaşlara hitap eden Erdoğan,
"Nasıl bizim için Ayasofya Cami Şerifi'nin kutlu açılışı müyesser olduysa, Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin. Değerli kardeşlerim Kurban Bayramı'nın bildiğimiz gibi hakikati Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın arasındaki münasebet neyse inşallah bizler arasında da münasebet aynı şekilde tecelli eder. Birbirimizi sevmeliyiz. Bir beraber olarak bu millet yoluna devam etmeli"
diye konuştu.

Akrabalar arasındaki muhabbetin devam ettirilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, bayramlarda anne baba ve büyüklerin ziyaret edilmesinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:


  • "Bayramlar bu noktada hele hele dini bayramlar bir vesiledir. Bu vesileyi en güzel şekilde icra etmeliyiz. Kurban Bayramı'nda bu yakınlığı yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Yakınlarımızı ziyarette en ufak bir inşallah sıkıntı olmamalı. Dargınlar küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız, bu dargınlığı küskünlüğü atmalıyız. Bahane mümkün değil, bu bahaneleri aşarak inşallah milletçe bunu başarmalıyız. Biz Müslümanız, Müslüman'a da bu yakışır. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhlarına, onlar biliyorsunuz Peygamberimizin varisleridir, komşularıdır, şühedanın bu ülkedeki yaptıklarıyla şu anda bu günlere geldik, ayaktayız, bu vesileyle tüm şühedanın ruhlarına, tüm geçmişlerinin ruhlarına Fatiha okuyalım. Bayramınızı da tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti. Vatandaşlar ve çocuklar, Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

  • Bayram namazına Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.

Harem-i Şerif

Aslında Harem-i Şerif Mekke'deki Kabe-i Muazzama, Medine’deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa için de kullanılan bir tabirdir.

Kısaca Harem-i Şerif üç kutsal bölge için kullanılır.

  1. Mekke; Mescid-i Haram
  2. Medine; Mescid-i Nebevi
  3. Kudüs; Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa denilince birçoğumuzun aklına "Altın Kubbeli" bir yapı gelmektedir. Bu altın kubbeli yapı Mescid-i Aksa değil, "Kubbetü’s Sahra" dır. Mescid-i Aksa düşünüldüğü gibi bir yapı değil, Allah (c.c.)’ın kutsal kıldığı bir arazinin, bir alanın adı yani bir
Haremi Şerif
bölgesidir. Bu alan Müslümanların ilk kıblesidir.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Kurban BAyramı
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