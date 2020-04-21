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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" şeklinde konuştu. "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı konuşmada, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin dünya genelinde olduğu gibi koronavirüs salgını ile yoğun mücadele içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, "Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Özellikle gelişmiş ülkelerin böyle kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili tüm öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İnşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İnşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mücadele sürecinin başarıyla devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İnşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz'' dedi.


Erdoğan, "Avrupa'nın tamamı ve İran gibi salgının ağır seyrettiği ülkelerin yanı başındaki Türkiye'nin bu sürecin dışında kalması, işin tabiatı gereği mümkün değildi. Ancak bizim diğer ülkelerden farkımız, hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız hem de gereken tedbirleri vakitlice almış olmamızdır" diye konuştu.

"Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Dünkü kabine toplantımızda, tüm bakan arkadaşlarımıza, bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları verdik. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Bu imkanı değerlendirebilmenin yolu, şimdiden fikri ve fiziki hazırlıklarımızı yapmaktan geçiyor. AK Parti olarak bizim de hem kendi siyasi gündemimiz hem milletimizin beklentileri doğrultusunda sıkı bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Her bir başkanlığımız, kendi sorumluluk alanında, salgın sonrası dünya ve Türkiye analizi yaparak, artılarımızı ve eksiklerimizi tespit etmelidir. Ülkemizin son 18 yılındaki her büyük adım gibi, yeni dönemin inşasının lokomotifliğini de inşallah yine AK Parti yürütecektir."

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