Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul edecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Partimizin çıkaracağı milletvekili sayısından ziyade önce Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak istiyoruz. Çünkü yürütmenin başı Cumhurbaşkanı. İkincisi, elbette ki Meclis'te Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu elde etmek isteriz. Bunun için de yine BBP'nin kendi ad ve amblemiyle girmesini önemli görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız buna makul yaklaştı." dedi. HDP'nin Altılı Masa'da dolaylı yoldan yer aldığını belirten Destici, " Seçimi kazanmaları durumunda Türkiye'de kaoslar ve siyasi krizler yaşanacağını söyledi.