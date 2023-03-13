Mustafa Destici - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Beştepe'de Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı
Mustafa Destici'
yi kabul edecek.
Görüşmede ittifak protokollerinin hazırlanması da devam ederken hem seçim takvimi hem de seçim kampanyasının ayrıntıları değerlendirilecek.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Mustafa Destici
#BBP
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul edecek
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