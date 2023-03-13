Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul etti

Mustafa Destici - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile saat 14.00'te olan görüşmesi nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.
Bir saat süren görüşmede ittifak protokollerinin hazırlanması da devam ederken hem seçim takvimi hem de seçim kampanyasının ayrıntıları değerlendirildi.
"Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır"
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mustafa Destici son olarak 9 Mart'ta görüşmüştü.