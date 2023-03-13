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Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

10:02 . 13/03/2023 Pazartesi
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Mustafa Destici - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Mustafa Destici - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile saat 14.00'te olan görüşmesi nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Bir saat süren görüşmede ittifak protokollerinin hazırlanması da devam ederken hem seçim takvimi hem de seçim kampanyasının ayrıntıları değerlendirildi.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Destici
"Büyük Birlik Partisi (BBP) 14 Mayıs'taki seçimlerde 81 ilin tamamında kendi ismi ve kendi logosu ve kendi adayları ile seçime katılacaktır."
açıklamasında bulundu.

"Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır"

Destici'nin açıklamaları şu şekilde;
"Biz BBP olarak 2017 yılında yapılan referandumda daha sonrasında 2018'de cumhur ittifakı kurulunca hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimlerinde cumhur ittifakını destekledik. Cumhur ittifakının bir parçası olarak yine kararlı bir şekilde devam ediyoruz. BBP Cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Büyük Birlik Partisi'nin14 Mayıs'taki seçimlerde 81 ilin tamamında kendi ismi ve kendi logosu ve kendi adayları ile seçime katılmasına anlaşmaya vardık."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mustafa Destici son olarak 9 Mart'ta görüşmüştü.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Mustafa Destici
#BBP
6 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul etti
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