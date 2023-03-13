Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul etti

"Biz BBP olarak 2017 yılında yapılan referandumda daha sonrasında 2018'de cumhur ittifakı kurulunca hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimlerinde cumhur ittifakını destekledik. Cumhur ittifakının bir parçası olarak yine kararlı bir şekilde devam ediyoruz. BBP Cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Büyük Birlik Partisi'nin14 Mayıs'taki seçimlerde 81 ilin tamamında kendi ismi ve kendi logosu ve kendi adayları ile seçime katılmasına anlaşmaya vardık."