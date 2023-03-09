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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.

19:05 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.


Dün de Bahçeli'yle bir araya gelmişti


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunun duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün ilk kez bir araya gelerek 1 saat 15 dakika görüşmüştü.


Son görüşme 28 Şubat

Üç lider son olarak 28 Şubat tarihinde, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.



#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#BBP
#Mustafa Destici
44 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul etti
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