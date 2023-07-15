Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak: Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları anılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak.
FETÖ'cü hainlerin kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. 15 Temmuz'da hainlere karşı devlet ve millet el ele vererek tüm dünyaya örnek olan bir demokrasi destanı yazdı. Bu millet bugün aynı ruh ve şahlanışla Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülke genelinde ve yurtdışında anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu kapsamda vatandaşlar aynı ruh ve bilinçle meydanlara akın edecek. Türkiye'nin kahramanları rahmetle ve minnetle anılacak.
81 ildeki camilerden selalar okunacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi tarafından Beylerbeyi Stadyumu'nda saat 18.30'da düzenlenen programda vatandaşlara seslenecek. "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" temasıyla tertip edilen programda darbe girişimi hep bir ağızdan lanetlenecek. Yurtiçindeki etkinliklerde, Türkiye Yüzyılı Kahramanları'nın yanı sıra, "Vatanın Kahramanları", "Demokrasinin Kahramanları", "Milli İradenin Kahramanları" ve "Milletin Kahramanları" söylemleri, yurtdışında ise "Victory of Democracy" ve "Heroes of Türkiye Century" söylemleri ön plana çıkarılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki camilerin tümünde aynı anda selalar okunacak.
Gazi Meclis'te anma düzenlenecek
TBMM'de saat 12.00'de darbe girişimi sırasında yaşananların fotoğraf sergisi ile film gösterimi yapılacak. Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 14.30'da anıta çelenk bırakılacak. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) şehitlikleri ziyaret edecek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay, TBMM, Kızılay 15 Temmuz Demokrasi Meydanı güzergâhında Şehide Saygı Konvoyu yapılacak.
Mücadeleler anlatılacak
İstanbul'da Haydarpaşa, Galata, Bakırköy ve Üsküdar'da, Ankara'da Kızılay Meydanı, İzmir'de Konak Gündoğdu Meydanı'nda mapping uygulamaları ve 3 boyutlu LED kulelerle kahramanların mücadeleleri anlatılacak.