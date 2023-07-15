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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak: Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları anılacak

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı İstanbul Beylerbeyi stadyumu büyük coşkuya ve anma törenine tanık olacak.

10:46 . 15/07/2023 Cumartesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak.

FETÖ'cü hainlerin kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. 15 Temmuz'da hainlere karşı devlet ve millet el ele vererek tüm dünyaya örnek olan bir demokrasi destanı yazdı. Bu millet bugün aynı ruh ve şahlanışla Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülke genelinde ve yurtdışında anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu kapsamda vatandaşlar aynı ruh ve bilinçle meydanlara akın edecek. Türkiye'nin kahramanları rahmetle ve minnetle anılacak.

81 ildeki camilerden selalar okunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi tarafından Beylerbeyi Stadyumu'nda saat 18.30'da düzenlenen programda vatandaşlara seslenecek. "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" temasıyla tertip edilen programda darbe girişimi hep bir ağızdan lanetlenecek. Yurtiçindeki etkinliklerde, Türkiye Yüzyılı Kahramanları'nın yanı sıra, "Vatanın Kahramanları", "Demokrasinin Kahramanları", "Milli İradenin Kahramanları" ve "Milletin Kahramanları" söylemleri, yurtdışında ise "Victory of Democracy" ve "Heroes of Türkiye Century" söylemleri ön plana çıkarılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki camilerin tümünde aynı anda selalar okunacak.

Gazi Meclis'te anma düzenlenecek

TBMM'de saat 12.00'de darbe girişimi sırasında yaşananların fotoğraf sergisi ile film gösterimi yapılacak. Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 14.30'da anıta çelenk bırakılacak. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) şehitlikleri ziyaret edecek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay, TBMM, Kızılay 15 Temmuz Demokrasi Meydanı güzergâhında Şehide Saygı Konvoyu yapılacak.

Mücadeleler anlatılacak

İstanbul'da Haydarpaşa, Galata, Bakırköy ve Üsküdar'da, Ankara'da Kızılay Meydanı, İzmir'de Konak Gündoğdu Meydanı'nda mapping uygulamaları ve 3 boyutlu LED kulelerle kahramanların mücadeleleri anlatılacak.


AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimize ve devletimize saldıran FETÖ ile her zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimize ve devletimize saldıran FETÖ ile her zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Çelik mesajında; 'Dünyanın en karanlık terör örgütlerinden olan FETÖ, asker üniforması giymiş teröristler eliyle ülkemizin tüm değerlerine saldırdı. Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan liderliği ile devletimizin vatansever mensupları ve milletimizin kahraman evlatları tam bir adanmışlıkla bu terör örgütünü durdurdu. Devletimizi ele geçirmeye, ülkemizi işgal etmeye, milli iradeyi gaspetmeye çalışan terör örgütüne karşı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen milli mücadelenin ve direnişin yıldönümündeyiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.' ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#15 Temmuz
#Beylerbeyi
40 dakika önce
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