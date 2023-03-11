Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphemiz yok

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na video konferansla katılıyor.

#CANLI AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na video konferansla katılıyor. https://t.co/3h3Hn7hRdk — Yeni Şafak (@yenisafak) March 11, 2023

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

AK Parti, kurulduğu 2001 Ağustos'undan beri girdiği tüm seçimlerden birinci olarak çıkmış, 20 yılı aşkın kesintisiz iktidarda kalarak demokrasi tarihimize ismini altın harflerle yazdırmış bir siyasi teşekküldür.

"Bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz"

Allah'ın izni, milletimizin desteği ve sizlerin gayretiyle 14 Mayıs seçimlerinde de, hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz. Bu kutlu mücadelenin son dönemeci olan 14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla, Cumhur İttifakı olarak inşallah beraberce yazacağız.

"Karşımızda bir ittifak yok"

Artık karşımızda bir ittifak değil tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır. Bu koalisyonun gündeminde deprem yaralarının sarılması ihtiyacı yok. Küresel ve bölgesel krizlerin olumsuz etkilerin giderilmesiyle ilgili hiçbir gündemleri yok. Bunlar yapılanları yıkmayı vaat ediyorlar. Milletin hayallerini gerçekleştirecek hiçbir beyan bunların gündeminde yok. Bu koalisyonun gündeminde sadece siyasi ihtiras var. Altılı koalisyonun yolculuğunun sonu kumar masasına çıktı. Ülkemizi bu içi karmaşık, arkası karanlık koalisyonun insafına terk edemeyiz.

Terör örgütlerinin başını ezmek için sürdürdüğümüz mücadele bunların gündeminde yok. Bunların gündeminde makam ve mevki paylaşımı var. Milli birlik ve beraberliğimizi bozma niyeti var. Türkiye Türk demokrasisi böyle hazin bir tabloyu hak etmiyor.