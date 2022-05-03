Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de inşa edilen briket evlerin teslim törenine video mesaj gönderdi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'teki anahtar teslim töreninde konuşuyor. https://t.co/EAVWyagT87 — Yeni Şafak (@yenisafak) May 3, 2022

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

*Dünyanın en çok yardım yapan ülkesi konumundayız.

*Sadece mazlumların canını kurtarmak için kapılarımızı açmadık. Onların ülkelerine dönmeleri için de elimizden geleni yapıyoruz. 2016 yılından beri oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yapmıştır. Özellikle briket evler bu adımlardan biri. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşü için yeni bir projenin hazırlıkları içerisindeyiz. Azez, Cerablus başta olmak üzere yürüteceğimiz proje, günlük hayatın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bu proje her şeyi kapsayacak. Gönüllü geri dönüşler için yeterli zemini hazırlamak için gayret içinde olacağız. Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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