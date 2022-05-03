Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD koordinasyonunda İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine video mesajla katıldı. Erdoğan, bir milyon Suriyeli'nin ülkelerine geri dönüşü için yeni bir proje hazırlığında olduklarını duyurdu, söz konusu projenin detaylarını anlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de inşa edilen briket evlerin teslim törenine video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

*Dünyanın en çok yardım yapan ülkesi konumundayız.

*Sadece mazlumların canını kurtarmak için kapılarımızı açmadık. Onların ülkelerine dönmeleri için de elimizden geleni yapıyoruz. 2016 yılından beri oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yapmıştır. Özellikle briket evler bu adımlardan biri. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşü için yeni bir projenin hazırlıkları içerisindeyiz. Azez, Cerablus başta olmak üzere yürüteceğimiz proje, günlük hayatın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bu proje her şeyi kapsayacak. Gönüllü geri dönüşler için yeterli zemini hazırlamak için gayret içinde olacağız. Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir
Adanada üretildi

Adana'da üretildi

Kilosu tarlada 160 TL'ye satılıyor.
İstanbulda şok geçirten olay

İstanbul'da şok geçirten olay

Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi.
Gönüllü dönüş için yeni proje

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin dönüşü için yeni bir proje hazırlığındayız.

​Vali açıkladı: İbadete açıldığından beri en yoğun gün oldu.

​13 suçtan beş yıldır her yerde aranıyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.