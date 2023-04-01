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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda 319 bin konutu teslim etmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni’nde konuşuyor. Erdoğan, bugün bin 164 konutun anahtarlarının hak sahiplerine verileceğini duyurarak, ''Amacımız bir yılda 319 bin konutu teslim etmek'' ifadelerini kullandı.

18:07 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni’nde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:


Çok önemli adımlar attık. TOKİ vasıtasıyla 3,3 milyon insanımızı güvenli evlere taşıdık. Elazığ'da yaşanan afetten sonra bu eserleri kısa sürede yaptık. Afetler bizim hazırlıklarımızı bitirmemizi beklemiyor.


Bugün bin 164 konutun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz. Elazığ'da 505 deprem konutunun temelini atıyoruz. Amacımız bir yılda 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.


Bir yandan yaşadığımız felaketin yok açtığı yıkımın izlerini silmek, bir yandan da gelecekteki muhtemel afetlere daha güçlü hazırlanmalıyız. Cumhur İttifakı buna hazırdır. Bugün Elazığ'da atacağımız temeller ve teslim edeceğimiz anahtarlar adeta bu sürecin yol haritasının özeti gibidir.


'Yapılan her işi engellemeyi maharet sanan bir kesim var'


Yapılan her işi engellemeyi maharet sanan bir kesim var. Geçmişte bu kesimin şirretçe yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimizin bir kısmını iş yapmaya, bir kısmını da mecburen bu işlerin önünü tıkayanlarla mücadele için harcadık. Daha önce Marmaray'da önümüzü kesmeye çalıştılar. Dinlemedik, vurduk geçtik. Ardından Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Şimdi Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar, bay bay Kemal kesemeyeceksin.


İstanbul Havalimanı'nın önünü kesmeye çalıştılar. Ne oldu, kestin mi? Şehir hastanelerimizin önünü kesmeye çalıştılar. Şimdi en son Togg'la ilgili bu tartışmaların olduğunu görüyoruz. Deprem bölgesinde hastaneyi bile yok saymaya çalışanları millete havale ediyorum.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Elazığ
#TOKİ
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