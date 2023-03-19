Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışına katıldı. Açılış öncesinde yaptığı konuşmasında Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülkelerin arasına girdiğini belirten Erdoğan, ''Bu tesis sayesinde Türkiye sadece sahip olduğu bor madeninin katma değerini yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkemiz dünyanın en sert üçüncü malzemesinin üretiminde ve satışında önemli bir oyuncu haline geliyor'' ifadelerini kullandı.
''Baba, bizi bunlara bırakma''
Bir vatandaşın kendisine Millet İttifakı'nı kast ederek söylediği "Baba, bizi bunlara bırakma" ifadesine atıfta bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: