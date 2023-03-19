Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde

Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile bölgeyi dolaştık. Yeni şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılı'nı ihya edeceğiz. İşte onlar ne ile uğraşıyor biz ne ile uğraşıyoruz. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, başka yöne bakmak haramdır.