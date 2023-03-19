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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışını yaptı. Erdoğan konuşmasında, vatandaşların kendisine Millet İttifakını kast ederek dile getirdiği ''Baba, bizi bunlara bırakma'' ifadelerini hatırlattı. Erdoğan, ''Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde'' ifadelerini kullandı.

16:46 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışına katıldı. Açılış öncesinde yaptığı konuşmasında Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülkelerin arasına girdiğini belirten Erdoğan, ''Bu tesis sayesinde Türkiye sadece sahip olduğu bor madeninin katma değerini yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkemiz dünyanın en sert üçüncü malzemesinin üretiminde ve satışında önemli bir oyuncu haline geliyor'' ifadelerini kullandı.



''Baba, bizi bunlara bırakma''


Bir vatandaşın kendisine Millet İttifakı'nı kast ederek söylediği "Baba, bizi bunlara bırakma" ifadesine atıfta bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:


''Bu sorumluluğumuzu arttırıyor. Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde.

Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile bölgeyi dolaştık. Yeni şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılı'nı ihya edeceğiz. İşte onlar ne ile uğraşıyor biz ne ile uğraşıyoruz. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, başka yöne bakmak haramdır.

Deprem bölgesindeki yaraları sararken, yeni şehirlerimizi inşa ederken diğer projelerimizi de ihmal etmiyoruz. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobili onlardan biridir.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin ilk bor karbür tesisini açtı: Dünyada söz sahibi ülkeler arasına giriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin ilk bor karbür tesisini açtı: Dünyada söz sahibi ülkeler arasına giriyoruz

Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi 'Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tesis sayesinde Türkiye sadece sahip olduğu bor madeninin katma değerini yükseltmekle kalmıyor aynı zamanda ülkemiz dünyanın en sert üçüncü malzemesinin üretiminde ve satışında önemli bir oyuncu haline geliyor, dünyada söz sahibi ülkeler arasına giriyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca Kütahya'da 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi kurulacağını da duyurdu.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Balıkesir
#açılış
#bor karbür
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