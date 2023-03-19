Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin ilk bor karbür tesisini açtı: Dünyada söz sahibi ülkeler arasına giriyoruz

Yatırım bedeli 80 milyon dolar olan Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Toplamda tam kapasiteyle çalışıldığında 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretimi yapılacak . Ülkemizin bor madeni katma değerini 300 kat artıracak. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk bor karbür tesisinin açılış töreninde konuştu.





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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

https://t.co/iNfYeW9P2P — Yeni Şafak (@yenisafak) March 19, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Bilindiği gibi bor karbür sıcaklık ve mekanik dayanıklılığı itibariyle bir çok farklı endüstriyel uygulamalarda tercih edilen bir üründür ve savunma sanayinin vazgeçilmezidir.Bandırma tesisimizde yapılacak olan yıllık bin ton üretim, kullanıldığı alanlarda da 150 kattan iki bin kata varan değer artışları sağlamaktadır.

Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan Bor Karbür Üretim Tesisi ülkemizin ilk, dünyanın sayılı işletmelerinden olacaktır.

Ambargoların bize yaşattığı hamle kayıpları giderilecek.

Bu tesis sayesinde Türkiye sadece sahip olduğu bor madeninin katma değerini yükseltmekle kalmıyor aynı zamanda ülkemiz dünyanın en sert üçüncü malzemesinin üretiminde ve satışında önemli bir oyuncu haline geliyor, dünyada söz sahibi ülkeler arasına giriyoruz.

Bor karbür yanında sıvı karbürden lityum üretimi konusunda da yakında adımlar atılacak.

Eskişehir'de keşfettiğimiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervimizi yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle kazanca dönüştüreceğiz.

Biz bugüne kadar hiçbir tehdide teslim olmamış, hepsine karşı inanç ve cesaretle direnmiş bir milletiz. Bugün de öyle yapıyoruz.

Türkiye yüzyılı vizyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız.





'Felaketin izlerini sileceğiz'

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin arasında kaldık. Depremlerde ve sellerde yitirdiğimiz canların acıları yüreğimizi yakıyor. Hayatını kaybeden tüm canlarımıza rabbim merhameti ile muamele eylesin.

Bir taraftan çadır kentler, diğer taraftan konteyner kentlerle bir an önce vatandaşlarımızı şu kar ve kışta açıkta bırakmayacağız.

Milletçe kol kola vererek Allah'ın izni ile bu felaketin izlerini sileceğiz. Vatandaşlarımızdan bir yıl müsaade istedim. İnşallah 1 yıl içinde konutlarımızı bitireceğiz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak.

'Baba bizi bırakma'

Vatandaşımızın "Baba, bizi bunlara bırakma" ifadesi sorumluluğumuzu arttırıyor. Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde.

Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile bölgeyi dolaştık. Yeni şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılı'nı ihya edeceğiz. İşte onlar ne ile uğraşıyor biz ne ile uğraşıyor. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, başka yöne bakmak bize haramdır.

Deprem bölgesindeki yaraları sararken, yeni şehirlerimizi inşa ederken diğer projelerimizi de ihmal etmiyoruz. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobili onlardan biridir.









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