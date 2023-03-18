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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili 19 Mart’ta bitecek anlaşmanın süresinin uzatıldığını açıkladı.

17:04 . 18/03/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya tahıl koridoru anlaşmasının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya tahıl koridoru anlaşmasının müjdesini verdi.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108.yıldönümü törenleri çerçevesinde yeniden inşa edilen Seddülbahir Kalesi’nin açılışı ve Gelibolu Eceabat yolunun açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi.

Erdoğan, "Birleşmiş Milletler ile birlikte Temmuz ayında imzalanmasını sağladığımız Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Rusya ve Ukrayna’nın esir takaslarıyla birlikte savaştan sonra en önemli uzlaşma konusu olan anlaşmanın süresi bugün itibariyle bitiyor. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart‘ta bitecek anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık. Bugüne kadar 800 gemi, 25 milyon ton tahılın dünya piyasalarını sağlayan bu anlaşma küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahiptir. Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda gayretlerini esirgemeyen Rusya ve Ukrayna tarafları ile BM Genel Sekreteri’ne teşekkür ediyorum" dedi.

Ukrayna: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi 120 gün daha uzatıldı

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 gün daha uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 1 yılda 2 milyona yakın araç kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 1 yılda 2 milyona yakın araç kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni ile Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, ''18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bir asır önce burada yedi düvele karşı bedenlerimizi set yapmıştık'' ifadelerini kullandı. '1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu başta olmak üzere eserlerimizle bölgeyi geleceğe hazırlıyoruz' diyen Erdoğan, ''Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 tüneli, 644 metrelik T-1A tüneli, 1355 metrelik T-2 tüneli ve 792 metrelik T-3 tüneli olmak üzere toplam 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 adet tünel yer alıyor'' ifadelerini kullandı.

#Erdoğan
#Tahıl koridoru
#Rusya
#Ukrayna
37 dakika önce
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