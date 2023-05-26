Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kazanırsak bu ülkede kimse kaybetmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi. Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,88 olarak kayıtlara geçti. Cumhur İttifakı parlamentoda üstünlük kazanırken, adaylardan birinin 50+1 oy oranına sahip olamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan yarışacak.
İkinci tur için geri sayım başladı
Seçime 2 gün kala heyecan en üst seviyelere tırmandı. Partiler ve adaylar çalışmalarına son düzlükte hız verdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önemli mesajlar verdi.
'Biz davamızı hakikat üzerine kurduk'
Millete hiç yalan söylemediklerini ve hayal satmadıklarını vurgulayan Erdoğan, “Biz davamızı samimiyet, hakikat ve kardeşlik üzerine kurduk. Milletimize karsı daima samimi ve dürüst olduk. Yalan söylemedik, hayal satmadık. Yapamayacağımız isleri asla vadetmedik” dedi.
'Tüm sözlerimizin arkasındayız'
Seçimden sonra son süratle yeni adımlar atacağını dile getiren Erdoğan, “Milletimizin aklını, irfanını, basiret ve ferasetini hiçbir zaman hafife almadık. Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Biz kazanırsak bu ülkede kimse kaybetmeyecek. İnşallah 28 Mayıs'ta milletten yetki aldıktan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.