Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kazanırsak bu ülkede kimse kaybetmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Mayıs'ta biz kazanırsak, 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak. Londra tefecileri kazanacak. ABD'li şirketler kazanacak. Kaybedenler ise ülkemiz üzerinde hesap yapan olacak. Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz. Bunların Erdoğan ile ne işi var? Bunlara sormak lazım, Erdoğan'la kaç kere bir araya geldin? Erdoğan'ın onlara bakış açısını bildikleri için Erdoğan'ın kaybetmesi lazım diyorlar. Bunu terör örgütleri de diyor. Demek ki bunlar terör örgütleriyle aynı yerden ayar alıyorlar." ifadelerini kullandı.