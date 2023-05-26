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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kazanırsak bu ülkede kimse kaybetmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ikinci turuna sayılı günler kala önemli mesajlar verdi. Millete hiç yalan söylemediklerini ve hayal satmadıklarını vurgulayan Erdoğan, “Milletimizin aklını, irfanını, basiret ve ferasetini hiçbir zaman hafife almadık. Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Biz kazanırsak bu ülkede kimse kaybetmeyecek. İnşallah 28 Mayıs'ta milletten yetki aldıktan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

15:13 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi. Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,88 olarak kayıtlara geçti. Cumhur İttifakı parlamentoda üstünlük kazanırken, adaylardan birinin 50+1 oy oranına sahip olamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan yarışacak.

İkinci tur için geri sayım başladı

Seçime 2 gün kala heyecan en üst seviyelere tırmandı. Partiler ve adaylar çalışmalarına son düzlükte hız verdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önemli mesajlar verdi.

'Biz davamızı hakikat üzerine kurduk'

Millete hiç yalan söylemediklerini ve hayal satmadıklarını vurgulayan Erdoğan, “Biz davamızı samimiyet, hakikat ve kardeşlik üzerine kurduk. Milletimize karsı daima samimi ve dürüst olduk. Yalan söylemedik, hayal satmadık. Yapamayacağımız isleri asla vadetmedik” dedi.

'Tüm sözlerimizin arkasındayız'

Seçimden sonra son süratle yeni adımlar atacağını dile getiren Erdoğan, “Milletimizin aklını, irfanını, basiret ve ferasetini hiçbir zaman hafife almadık. Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Biz kazanırsak bu ülkede kimse kaybetmeyecek. İnşallah 28 Mayıs'ta milletten yetki aldıktan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu kazanırsa teröristler Londra tefecileri Amerikalı şirketler kazanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu kazanırsa teröristler Londra tefecileri Amerikalı şirketler kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Mayıs'ta biz kazanırsak, 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak. Londra tefecileri kazanacak. ABD'li şirketler kazanacak. Kaybedenler ise ülkemiz üzerinde hesap yapan olacak. Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz. Bunların Erdoğan ile ne işi var? Bunlara sormak lazım, Erdoğan'la kaç kere bir araya geldin? Erdoğan'ın onlara bakış açısını bildikleri için Erdoğan'ın kaybetmesi lazım diyorlar. Bunu terör örgütleri de diyor. Demek ki bunlar terör örgütleriyle aynı yerden ayar alıyorlar." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#2023 seçimleri
#Kemal Kılıçdaroğlu
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