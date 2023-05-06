Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kumaşımız milletimizin kuşağıdır bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak ve tvnet ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu seçimlere sadece biz değil tüm dünya ayrı bir önem veriyor. Türkiye ile hesabını kapatamayanlar da 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette. PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerine bay bay Kemal'in 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda. Ne diyorlardı seçimi kazanacak bir adayla çıkmak lazım. Onu şimdi kenara koydular. Seçimi kazanıp kazanmaması önemli değil önemli olan kiminle seçime gireceğiz. Bu PKK'sından FETÖ'süne derken bakıyorsunuz Kandil destek veriyor. Kandilin dışındaki bütün terör örgütünün ele başları destek veriyor. Bunlar benim milletimin bir kenara koyacağı durum değil. 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecek. Bu bitmedi Batılı medya işini gücünü bırakmış Türkiye'deki seçimleri ana gündem maddesi haline getirmiş durumda. Sürekli bay bay Kemal'i pohpohluyorlar. Niye? Sebebi ne? Türkiye'yi batıya teslim etmeye söz verdiler. Batı'dan aferin almak için BBC'ye batıyla ilişkileri öncelik haline getireceğiz diye demeç vermiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu çok açık bir şekilde Türkiye'nin değil Batı'nın çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz mesajıdır.''