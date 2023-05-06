|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kumaşımız milletimizin kuşağıdır bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor. Erdoğan, ''Az önce resmi rakamı bana getirin dedim. Şu anda bu meydan bir rekor kırdı. 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz? Allah sizlerden razı olsun'' ifadelerini kullandı.

14:58 . 6/05/2023 Cumartesi
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;


Biz Kayseri'yi çok seviyoruz. Buradan yola çıktık. 21 yıldır bize yol arkadaşlığı yapan Kayseri'yi hasretle hürmetle selamlıyorum. 10 ay sonra bir kez daha Kayseri'yi görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabbime sizlerle yürümeyi nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime Kayseri'ye hizmet etmeyi nasip ettiği için hamdediyorum. Yola çıkarken yine ilk mitingimizi Kayseri'de yapmıştık.


Kayseri zor günlerinde Maraş'ın yanında oldu, destek verdi. Devlet millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Deprem konutlarının inşasına süratle başladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz.


Az önce resmi rakamı bana getirin dedim. Şu anda bu meydan bir rekor kırdı. 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz? Allah sizlerden razı olsun.


Bizim kumaşımız milletimizin kuşağıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır.

Ayrıntılar geliyor...


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batının çıkarlarını öncelikli planları haline getirecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batının çıkarlarını öncelikli planları haline getirecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak ve tvnet ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu seçimlere sadece biz değil tüm dünya ayrı bir önem veriyor. Türkiye ile hesabını kapatamayanlar da 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette. PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerine bay bay Kemal'in 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda. Ne diyorlardı seçimi kazanacak bir adayla çıkmak lazım. Onu şimdi kenara koydular. Seçimi kazanıp kazanmaması önemli değil önemli olan kiminle seçime gireceğiz. Bu PKK'sından FETÖ'süne derken bakıyorsunuz Kandil destek veriyor. Kandilin dışındaki bütün terör örgütünün ele başları destek veriyor. Bunlar benim milletimin bir kenara koyacağı durum değil. 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecek. Bu bitmedi Batılı medya işini gücünü bırakmış Türkiye'deki seçimleri ana gündem maddesi haline getirmiş durumda. Sürekli bay bay Kemal'i pohpohluyorlar. Niye? Sebebi ne? Türkiye'yi batıya teslim etmeye söz verdiler. Batı'dan aferin almak için BBC'ye batıyla ilişkileri öncelik haline getireceğiz diye demeç vermiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu çok açık bir şekilde Türkiye'nin değil Batı'nın çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz mesajıdır.''

#Recep Tayyip Erdoğan
#Kayseri
#Cumhuriyet Meydanı
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.