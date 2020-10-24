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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan BM daha demokratik, insan odaklı yapıya kavuşmalı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM daha demokratik, insan odaklı yapıya kavuşmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluşunun 75. yıldönümünü yayımladığı mesajla kutladı. BM teşkilatının, demokratik, hesap verebilir, şeffaf, adil ve insan odaklı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bu doğrultuda, başta Güvenlik Konseyi olmak üzere, BM sisteminin reformuna yönelik çabalara “Dünya Beşten Büyüktür” şiarıyla katkıda bulunuyoruz. BM’nin uluslararası barış, istikrar, kalkınma ve adalete katkıda bulunmaya devam edeceği inancıyla, 24 Ekim “Birleşmiş Milletler Günü”nü içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında şunları kaydetti: Kurucu üyeleri arasında yer aldığımız Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı’nın 75’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Türkiye, kurallara dayalı küresel sistemin merkezinde bulunan BM’nin temsil ettiği değerlerin ve çok taraflılık ilkesinin güçlü bir destekçisi ve savunucusudur. BM açısından tarihi bir önem taşıyan bu dönemde eski AB Bakanı, Başmüzakereci ve İstanbul Milletvekili Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır, BM Genel Kurul Başkanlığı görevini yürütmektedir. BM üyesi 193 ülkenin eşit şekilde temsil edildiği ve uluslararası toplumun ortak iradesini ve vicdanını yansıtan BM Genel Kurulu’na ilk kez bir Türk vatandaşının başkanlık etmesi uluslararası toplumun ülkemize yönelik desteğinin ve itimadının bir tezahürüdür.

BM'de Doğu Akdeniz Mesajı: Hiçbir dayatmaya izin vermeyiz
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BM'de Doğu Akdeniz Mesajı: Hiçbir dayatmaya izin vermeyiz
  • Ülkemiz, BM’nin barışı koruma operasyonlarına Kore Savaşı’ndan bu yana personel katkısı sağlamakta, BM bünyesinde Medeniyetler İttifakı ve Barış için Arabuluculuk gibi iki önemli girişimin liderliğini sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması (tamamı)
OYNAT 28:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması (tamamı)
ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 71. Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin reforme edilmesini belirterek, “Uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe, bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple, 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz” dedi.

"154 farklı ülkenin destek çağrısına olumlu cevap verdik"

BM siyasetimizin bir diğer boyutu ise 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin hayata geçirilmesidir. Bu anlayışla, En Az Gelişmiş Ülkelerin (EAGÜ) Dostları Grubu'nun eş-başkanlığını yürütüyor, Yoksullukla Mücadele İttifakı’nda sorumluluk üstleniyor, EAGÜ Teknoloji Bankası’na ev sahipliği yapıyoruz. EAGÜ’lerin, mültecilerin ve diğer savunmasız grupların Kovid-19 salgınıyla mücadelesine en büyük katkıyı sağlayan ülkelerden biriyiz. Mart ayından bu yana din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, dünya genelinde 154 farklı ülkenin ve sekiz uluslararası kuruluşun destek çağrısına olumlu cevap verdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı tarihi konuşmanın tamamı: İsrail neresi?
OYNAT 34:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı tarihi konuşmanın tamamı: İsrail neresi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, 'İçinde bulunduğumuz bu kurum, sorunlara çözüm üretme kabiliyetini kaybediyor.Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir' dedi. Erdoğan hitabını 'Adalet ahlak ve vicdan temelinde yeniden yapılandırılacak BM insanlığa tekrardan ümit verecektir' sözleriyle noktaladı. İşte Erdoğan'ın BM konuşmasının tamamı.


"Hak ettiğimiz konuma ulaşma çabalarımızı sürdüreceğiz"


Türkiye ayrıca, çevre sorunları, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadelede öncü bir rol oynuyor. Bu anlayışla, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 16’ncı Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapacağız. Seragazı emisyonlarında tarihi sorumluluğu yok denecek kadar az olan bir ülke olarak, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında hak ettiğimiz konuma ulaşma çabalarımızı sürdüreceğiz.

"Türkiye, insani yardımlarının milli gelirine oranı itibarıyla dünyanın en cömert ülkesidir"

Türkiye, güçlü ekonomik göstergelerinin neticesi olarak, BM genel bütçesine en fazla katkı sağlayan 15 üye devlet arasındadır. BM’nin 25 farklı temsilcilik ve ofisi, beş ayrı ilimizde faaliyet göstermektedir. BM siyasetimizin önemli bir veçhesi kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası olan İstanbul’u bir BM merkezi haline getirmektir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. İnsani diplomasi ülkemizin BM’de önem ve öncelik atfettiği konuların başında geliyor. 2016 yılında ilk Dünya İnsani Zirvesine ev sahipliği yapan Türkiye, insani yardımlarının milli gelirine oranı itibarıyla dünyanın en cömert ülkesidir. Sınırlarımız içinde geçici koruma sağladığımız dört milyona yakın insana ilaveten, kriz bölgelerinde hayatta kalma mücadelesi veren sivillere yönelik de insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"BM şeffaf, adil ve insan odaklı bir yapıya kavuşturulmalı"

Öte yandan, BM teşkilatının daha temsili, demokratik, hesap verebilir, etkin, şeffaf, adil ve insan odaklı bir yapıya kavuşturulması, Kovid-19 salgınının da teyit ettiği üzere, mecburiyet arz etmektedir. Bu doğrultuda, başta Güvenlik Konseyi olmak üzere, BM sisteminin reformuna yönelik çabalara “Dünya Beşten Büyüktür” şiarıyla katkıda bulunuyoruz. BM’nin uluslararası barış, istikrar, kalkınma ve adalete katkıda bulunmaya devam edeceği inancıyla, 24 Ekim “Birleşmiş Milletler Günü”nü içten dileklerimle kutluyorum.

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