Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum için talimat verdi: CHP'li belediyelerin yapamadığını hükümet yapcak Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere CHP'li belediyeler, kentteki çevre ve altyapı sorunlarına bir türlü çözüm getiremiyor. Vatandaşları isyan ettiren bu problemlerin çözümü için hükümet devreye girip, yarım kalan işleri tamamlıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'un yeniden yaşanılabilir olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı görevlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Torba ilçe merkezi, Torba oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri, terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatlarına kadar uzanan kapsamlı inşaat ve rehabilitasyon çalışmalarının protokolünü imzaladıkalrını duyurdu. Erson, "Toplamda 200 milyon artı KDV'ye mal olacak ve tamamı Bakanlığımızca karşılanacak projeyi, 2021 sonunda hizmete yetiştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 16 Eylül 2020, 09:35 Son Güncelleme: 16 Eylül 2020, 09:55 AA