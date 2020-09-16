Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum için talimat verdi CHPli belediyelerin yapamadığını hükümet yapcak
MUĞLA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum için talimat verdi: CHP'li belediyelerin yapamadığını hükümet yapcak

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere CHP'li belediyeler, kentteki çevre ve altyapı sorunlarına bir türlü çözüm getiremiyor. Vatandaşları isyan ettiren bu problemlerin çözümü için hükümet devreye girip, yarım kalan işleri tamamlıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'un yeniden yaşanılabilir olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı görevlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Torba ilçe merkezi, Torba oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri, terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatlarına kadar uzanan kapsamlı inşaat ve rehabilitasyon çalışmalarının protokolünü imzaladıkalrını duyurdu. Erson, "Toplamda 200 milyon artı KDV'ye mal olacak ve tamamı Bakanlığımızca karşılanacak projeyi, 2021 sonunda hizmete yetiştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Muğla'daki çevre ve altyapı sorunlarını hükümet çözecek.
Muğla'daki çevre ve altyapı sorunlarını hükümet çözecek.

CHP'li belediyeler işini yapmayınca, vatandaşı mağdur etmemek ve kültürel varlıkları korumak için devreye yine hükümet girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı artık kangren halini alan Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'un altyapısını çözmek için hareket geçti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.

  • Buna göre; Torba ilçe merkezi, oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler Mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri yenilenecek; terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatları rehabilite edilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesine atık nedeniyle 442 bin lira para cezası verildi
GÜNDEM
Muğla Büyükşehir Belediyesine atık nedeniyle 442 bin lira para cezası verildi

CHP'den yine çevre katliamı: Pis suları 'kesin korunacak alan' Küdür Koyu'na akıtıyorlar
GÜNDEM
CHP'den yine çevre katliamı: Pis suları 'kesin korunacak alan' Küdür Koyu'na akıtıyorlar

İzmir Foça'daki su sorunu vatandaşları bezdirdi
OYNAT 00:47
İzmir Foça'daki su sorunu vatandaşları bezdirdi
İzmir'in Foça ilçesinde, bir türlü çözülemeyen su sorunu halkı canından bezdirdi. 20 saat su kesintisi yapılacağını açıklayan İZSU'nun 55 saatte ancak su verebilmesi, ertesi gün tekrar su kesintisine başlaması sabırları taşırdı


Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy mahallesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, tankerlerle su ihtiyacını gidermeye çalışıyordu.

Milas'ın İkizköy Mahallesi sakinlerinin susuzluk tepkisi: Çeşmelerimizden su yerine hava geliyor
GÜNDEM
Milas'ın İkizköy Mahallesi sakinlerinin susuzluk tepkisi: Çeşmelerimizden su yerine hava geliyor

Cumhurbaşkanı talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda büyükşehir belediyelerinin yeterli olamadığı noktalarda bakanlıklar olarak kaynakları ölçüsünde devreye girdiklerini hatırlatan Ersoy "Toplamda 200 milyon artı KDV'ye mal olacak ve tamamı Bakanlığımızca karşılanacak projeyi, 2021 sonunda hizmete yetiştirmeyi planlıyoruz. Geçen yıl Antalya Büyükşehir ile anlaşarak Serik Arıtma Tesisi'nin inşasına başlamıştık" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen arıtma tesisinden evsel atık suların denize bırakıldığı iddia edilmişti.

"Altyapı yeterli değil"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Bakan Ersoy'a teşekkür ederek "Bodrum'un üstü milleti, altı bizi yakıyor. Buraya gelenler, altyapı yeterli olmadığı için büyük sıkıntı çekiyor" şeklinde konuştu.

Muğla'daki 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuzla Sulak Alanı'ndaki kötü koku halkı canından bezdirdi: Balkonda oturamıyoruz
FOTOĞRAF 8
Title
Muğla'nın Milas ilçesinde Tuzla Sulak Alanı'nda yayılan kötü koku, çevre sakinlerini canından bezdirdi.
Title
Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun (45), Bu bölgede deniz, 80'li yıllarda, dolguyla dolduruldu. Yol bağlantısı da sağlandı. O dönemin imkanları dahilinde menfezler yerleştirilerek, denizin birbiriyle bağlantı ve sirkülasyonu sağlandı.
Title
. Ancak son yıllarda nüfusun artması ve bölgeye yazın ortalama 70 bine yakın ziyaretçi gelmesi sebebiyle menfezler, yetersiz kaldı. Eğer bu konu çözülürse, koku sona erecektir dedi.
Title
Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazdığını ifade eden Karakoyun, Bu bölge flamingoların ekim ayı döneminde gelip, mart ayında gittiği bir bölge. Yazın flamingo olmuyor, kışın geliyor. Muğla Büyükşehir ve DSİ ile yazışmalar yaptık. Menfezler genişletilerek ve çoğaltılarak Tuzla Sulak Alan'ı için başvuruda bulunduk.
Title
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında yazımıza cevap verdi. 2019 yılı içinde menfezlerin ihalesinin yapıldığı ve firmaya teslim edildiğine dair tarafıma yazı gönderdi. Ancak 2020'nin başında pandemi olayının meydana gelmesi sonucunda biraz gecikti.Yaz döneminde çok yoğun bir trafiğimiz var, önümüzdeki aylarda bunun yapılacağını düşünüyoruz ve sirkülasyon sayesinde köpürmeler ve koku da bitecektir dedi.
Title
Bölgede yaşayan Mehmet Kahraman (60), Yaklaşık 20 yıldır burada yaşıyorum. Evim hemen suyun yanında. Kokudan dolayı yaz aylarında balkonda oturamıyoruz diye konuştu.
Title
Bölgede yaşayan bedensel engelli Mahmut Türkoğlu ise Burada 2003'ten beri yaşıyorum. Burada önceleri koku yoktu ancak son 2 aydır koku gelmeye başladı. Muhtarlığa başvurduk, muhtarlığımızda menfez çalışması için büyükşehire yazı yazmış, inanıyorum ki çalışma biterse koku da biter ifadelerini kullandı.
Title
Muğla'daki 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuzla Sulak Alanı'ndaki kötü koku halkı canından bezdirdi: Balkonda oturamıyoruz
Muğla'da Milas-Bodrum kara yolundaki Tuzla Sulak Alanı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Ancak son aylardaki kötü koku nedeniyle çevre sakinleri duruma tepkili... Binlerce flamingonun yer aldığı doğa cennetinde yaz aylarında özellikle deniz suyu sıcaklığının artması, tuz oranının yükselmesi nedeniyle koku yoğunluğu arttı. Durumdan rahatsız olan bölgede yaşayan vatandaşlar, sorunun giderilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi. Bölgede sakinlerinden Mehmet Kahraman "Yaklaşık 20 yıldır burada yaşıyorum. Evim hemen suyun yanında. Kokudan dolayı yaz aylarında balkonda oturamıyoruz" diye isyan etti.
Abone Ol Google News
İlk aşıbugün yapılacak

İlk aşı
bugün yapılacak

​10 gün içerisinde 1300 kişi aşılanacak.
Kapıda yakalandılar

Kapıda yakalandılar

​Polis 123 kamerayı tek tek inceleyip takibe aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum için talimat verdi: CHPli belediyelerin yapamadığını hükümet yapcak

Ayakta yolcu için dikkat çeken talep..

​Türkiye uçan otomobil yarışına erken girdi.

​Fiyatlar 110 bin TL'den başlıyor.
Adana'da korku dolu anlar

Adana'da korku dolu anlar

​Kız arkadaşını darp etti ve 9. kattaki balkondan sarkıttı.
Lozan masaya sürüldü

Lozan masaya sürüldü

Provokasyonu alışkanlık haline getiren Yunanistan'a karşı yeni adım.
Bozkır'dan ilk mesaj

Bozkır'dan ilk mesaj

​Doğu Akdeniz'deki gerilim diplomasi ve barışçıl yollarla çözülmeli.
Türkiye korkusu

Türkiye korkusu

​Yunanistan'dan Doğu Akdeniz gerilimi sonrasında flaş adım.
Yeni rota Meis'in güneyi

Yeni rota Meis'in güneyi

Oruç Reis bakım sonrasında 2 ay boyunca araştırma yapacak.
Sezer'in affettiği teröristler

Sezer'in affettiği teröristler

Af yetkisini kullanmakta rekor kırdı.
Cezeri havalandı

Cezeri havalandı

İlk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
CHP'li Barış Yarkadaş: Parti ilkelerinden uzaklaştı son 18 ayda 70 bin üye istifa etti
Gündem

CHP'li Barış Yarkadaş: Parti ilkelerinden uzaklaştı son 18 ayda 70 bin üye istifa etti

CHP'de patlak veren 'Atatürk' tartışmasının ardından bir TV programında gündemi değerlendiren CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, partinin ilkelerinden uzaklaştığını belirterek son 18 ayda binlerce üyenin istifa ettiğini söyledi. Yarkadaş, "Son 18 ayda İstanbul'da 41 bin 157 üye istifa etti. Sadece birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik. Yönetimin oturup neden bu insanlara partiden istifa ediyor diye düşünmesi lazım" dedi.
Arap dünyası ihanet anlaşmasını protesto ediyor: Bahreyn ve Filistinliler sokaklarda
Dünya

Arap dünyası ihanet anlaşmasını protesto ediyor: Bahreyn ve Filistinliler sokaklarda

Bahreyn, BAE ve İsrail'in ihanet anlaşması Arap dünyasında protesto ediliyor. Filistin ve Bahreyn'de yüzlercekişi sokaklara dökülerek normalleşme anlaşmasını protesto etti.
Mersin'de hediye fidanla başladığı Guava üretimini 1500 ağaçla sürdürüyor: Faydası saymakla bitmiyor
Hayat

Mersin'de hediye fidanla başladığı Guava üretimini 1500 ağaçla sürdürüyor: Faydası saymakla bitmiyor

Mersinli 70 yaşındaki Mustafa Levent'in hayatı arkadaşının hediye ettiği bir fidanla değişti. Silifke ilçesinde 5 yıl önce öğretmen arkadaşının hediye ettiği fidanla, Güney Amerika’ya özgü guava üretimine başlayan emekli ziraat mühendisi Levent, ekim alanını bin 500 ağaca çıkardı. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına sipariş gönderen Leven'in yetiştirdiği guava, vitanim yönünden zengin olan ve narenciye ürünlerinden. Daha çok C vitamini bulunduran guava meyvesini kilosu 5 TL'ye satılırken, fiyat İstanbul'daki marketlerde 40-50 TL'ye kadar çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.