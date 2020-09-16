Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum için talimat verdi: CHP'li belediyelerin yapamadığını hükümet yapcak
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere CHP'li belediyeler, kentteki çevre ve altyapı sorunlarına bir türlü çözüm getiremiyor. Vatandaşları isyan ettiren bu problemlerin çözümü için hükümet devreye girip, yarım kalan işleri tamamlıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'un yeniden yaşanılabilir olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı görevlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Torba ilçe merkezi, Torba oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri, terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatlarına kadar uzanan kapsamlı inşaat ve rehabilitasyon çalışmalarının protokolünü imzaladıkalrını duyurdu. Erson, "Toplamda 200 milyon artı KDV'ye mal olacak ve tamamı Bakanlığımızca karşılanacak projeyi, 2021 sonunda hizmete yetiştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP'li belediyeler işini yapmayınca, vatandaşı mağdur etmemek ve kültürel varlıkları korumak için devreye yine hükümet girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı artık kangren halini alan Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'un altyapısını çözmek için hareket geçti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.
Buna göre; Torba ilçe merkezi, oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler Mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri yenilenecek; terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatları rehabilite edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda büyükşehir belediyelerinin yeterli olamadığı noktalarda bakanlıklar olarak kaynakları ölçüsünde devreye girdiklerini hatırlatan Ersoy "Toplamda 200 milyon artı KDV'ye mal olacak ve tamamı Bakanlığımızca karşılanacak projeyi, 2021 sonunda hizmete yetiştirmeyi planlıyoruz. Geçen yıl Antalya Büyükşehir ile anlaşarak Serik Arıtma Tesisi'nin inşasına başlamıştık" dedi.
"Altyapı yeterli değil"
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Bakan Ersoy'a teşekkür ederek "Bodrum'un üstü milleti, altı bizi yakıyor. Buraya gelenler, altyapı yeterli olmadığı için büyük sıkıntı çekiyor" şeklinde konuştu.