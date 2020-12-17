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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile imzalanan anlaşmanın ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına önem atfettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin yeniden imarı çerçevesinde her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Irak halkının tamamını öz kardeş olarak gördüklerinin altını çizdi. Irak Başbakanı Kazımi ise, Irak'ta DEAŞ'ın geride bıraktığı yıkımı Türkiye ile yapacakları işbirliğiyle imar edebileceklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile anlaşma imza töreni ve ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kardeşim Kazimi ile gerek ikili gerekse heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik. İkili ve bölgesel ilişkilerimizi tüm veçheleriyle ele aldık. İki komşu ülke olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmekte kararlıyız. 2020 başta koronavirüs olmak üzere çeşitli imtihanlarla karşı karşıya kaldığımız bir yıl oldu. Iraklı kardeşlerimize destek verdik. Komşumuz Irak'ın siyasi birliği, toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem herkesin malumudur. Irak'ın yeniden imarı çerçevesinde her türlü katkıya hazırız. Mezhebi veya etnik ayrım yapmadan Türkmen, Kürt, Arap, Şii ve Sünnisi ile Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemiz sürecek
OYNAT 01:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemiz sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile imzalanan anlaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Sayın Kazimi ile ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık. Burada ne Türkiye, ne Irak, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşmayacaktır. Bölgede bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' dedi.


Ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık

Başbakan Kazimi'nin uzun bir sürenin ardından Irak kabinesine tekrar bir Türkmen bakana yer vermesi bu inancımızı pekiştirmiştir. Sayın Başbakanın bu anlamlı kararından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Sayın Kazimi ile ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık.

Burada ne Türkiye, ne Irak, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölücü örgüt sivilleri hedef alarak vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşmayacaktır. Irak makamlarının PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak meşru müdafaa çerçevesinde Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Bölgede bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarda dünya piyasalarına sunulmasını temenni ediyoruz

Her iki ülke işadamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırmak için ahdi zeminin güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldık. Bugün imzalanan çifte verginin önlenmesi anlaşması bu kararlılığımızın göstergesidir. Özellikle enerji sektöründe büyük bir işbirliği potansiyelimiz bulunuyor. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan boru hattının tamiratının tamamlanarak Kerkük petrollerinin bir an önce yeniden ve daha yüksek miktarda dünya piyasalarına sunulmasını temenni ediyoruz.

Dünyadaki suyun kullanımının konusunda teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmak artık zorunlu hale gelmiştir. Ülkemiz sulama teknolojileri, atık su teknolojilerinde ciddi mesafe katletmiş durumundadır. Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu'nun bu tecrübemizi Irak'la paylaşmak amacıyla hazırladığı eylem planını Iraklı kardeşlerimizle paylaştık.

Türkiye olarak biz suyun bir anlaşmazlık unsuru değil, işbirliği alanı olarak değerlendirilmesini özellikle vurguluyoruz. Kardeş Irak'la bunu başaracağımıza samimiyetle inanıyoruz."

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Irak'ın ortak dostu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bize gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliğe teşekkür etmek istiyorum. Bu ilişkilerin daha da gelişmesi ve iki ülkeye yakışır bir şekilde bütün engellerin ortadan kaldırılarak devam etmesi iradesiyle burada bulunuyorum.

Çok değerli Cumhurbaşkanı ile Türkiye-Irak arasındaki birçok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Karşılıklı saygı, iki ülkenin çıkarlarını öne alacak yaklaşımla ele alma arzusu içerisindeyiz. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısının bir sonrakini ilk fırsatta yapmak arzusundayız. Irak hiçbir komşu ülkeyle sıkıntı yaşamayı arzulamamaktadır.

Bizler özellikle DEAŞ'ın yıkımını Türkiye ile birlikte inşa edeceğimizi arzuluyoruz

Türkiye bizim açımızdan bölgede, Ortadoğu'da önemli bir ülke olduğu gibi en önemli ekonomik paydaşlarımızdan bir tanesidir. Bizler özellikle DEAŞ'ın yıkımını Türkiye ile birlikte inşa edeceğimizi arzuluyoruz. Türkiye'de gerçek anlamda ekonomik ve yatırım ortaklığı tesis etme arzusu içerisindeyiz. Irak'ın kapıları tüm Türk işadamları ve yatırımcılara açıktır. Herhangi bir sıkıntı varsa bunları ortadan kaldırma arzusu içerisindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti'ne hükümetine, Cumhurbaşkanına özellikle de Irak Silahlı Güçleri içerisinde yaralı personelimizin tedavisi için göstermiş olduğu yardımlardan ötürü teşekkür etmek istiyorum. 2018'den itibarıyla Türkiye Irak'ta destek paketi açıklamıştı. Biz bu desteğin en yakın içerisinde hayata geçirilmesi arzusu içerisindeyiz. Ortak planlarımızla su ile ilgili olarak halklarımızın, bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarını giderecek yaklaşımla su yönetiminin tesis edilmesini istemekteyiz.

Güvenlik bağlamında ise Irak'ın tutumu çok nettir. Türkiye'yi tehdit eden Irak toprakları üzerinden Türkiye milli güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha göstermesi mümkün değildir. DEAŞ ve diğer örgütlere karşı beraberce çalışma arzusu içerisindeyiz. Sincar bölgesinde bununla ilgili adım attık. İki gün önce bazı terör grupları Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sızma girişiminde bulundular ve güvenlik güçlerimizle çatışmalar gerçekleşti."

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