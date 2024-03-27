Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'deki terör saldırısına tepki gösterdi: Alçak bunlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında başından yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla aradı. Tapmaz'a tedavi sürecini soran Erdoğan, "Oradaki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi söyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sana şifalar versin" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın süreci takip edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da Büyükelçiliğimiz de takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur. Tekrar bütün aileye selam. Gözlerinden öpüyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Tapmaz ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ilgisinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.