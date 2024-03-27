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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'deki terör saldırısına tepki gösterdi: Alçak bunlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK'lıların saldırısında yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu. Saldırılara tepki gösteren Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, adi, bunlar alçak. Büyükelçiliğimiz konuyu takip ediyor. İnşallah neticesi hayırlı olur" dedi.

04:00 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:27 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında başından yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla aradı. Tapmaz'a tedavi sürecini soran Erdoğan, "Oradaki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi söyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sana şifalar versin" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın süreci takip edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da Büyükelçiliğimiz de takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur. Tekrar bütün aileye selam. Gözlerinden öpüyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Tapmaz ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ilgisinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Fransa ve Belçika’da Türklere saldırı

Fransa'nın güneyindeki Marignane kentinde DİTİB Marignane Türk Kültür Derneği’nin girişine kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde el yapımı yanıcı ve patlayıcı maddelerle gerçekleşen saldırının ardından DİTİB Fransa bir açıklama yaptı. Olayda Fransa Türk toplumunun hedef alındığına dikkat çekilirken, saldırının başarıya ulaşmadığına vurgu yapıldı. Derneğin Ramazan ayında birlik ve beraberliğin merkezi haline geldiğine dikkat çekilen açıklamada, provokatif olaylara karşı sağduyu çağrısı yapıldı.

Avrupa'da Türklere yönelik gece boyu saldırıların diğer adresi de Belçika oldu. Terör örgütü PKK destekçileri, Liege kentinde gece boyu taşkınlık çıkarıp, Türklere ait ev ve iş yerlerine saldırdı. Liege'ye bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde PKK yandaşları, Ülkü Ocakları binasını ateşe verip, bir caminin de camlarını kırmıştı.

Dışişleri tepki gösterdi

PKK destekçilerinin Belçika’daki saldırısına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlık, "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir" açıklaması yaptı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#PKK
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#Belçika
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