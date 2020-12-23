Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu konutlar Türkiye-Arnavutluk dostluğunun simgesi olacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu konutlar Türkiye-Arnavutluk dostluğunun simgesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Arnavutluk’ta yapılacak 522 konutun temel atma töreninde konuştu. Temel atma töreninde Albayrak Holdi̇ng A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Albayrak İnşaat Grubu Sorumlusu Yunus Yılmaz hazır bulundu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Arnavutluk'un acısı bizim de acımızdır. Bu konutlar Türkiye-Arnavutluk dostluğunun simgesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta TOKİ tarafından inşa edilecek 522 konutun temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasına Arnavutluk'u ve Arnavutları selamlayarak başlayan Erdoğan, Arnavutluk'ta 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde yaşanan depremler sonrasında Türkiye'nin hemen imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk, Türkiye'nin Balkanlar'daki yakın dostu ve ortağıdır. Arnavutluk halkının sevincini sevincimiz, kederini de kederimiz olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.


"En kısa sürede teslim edeceğiz"

Eylül depreminin akabinde Arnavutluk'a, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından dört TIR dolusu yardım malzemesi ulaştırıldığını aktaran Erdoğan, "Kasım'daki deprem felaketinin ardından da sağladığımız diğer yardımlara ilaveten Arnavut kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. Kovid-19 salgınına rağmen, geçtiğimiz temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve inşaata başladık. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanımın katılımıyla Arnavut kardeşlerimiz için inşallah sıcak birer yuvaya dönüşecek bu konutların temel atma törenini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olacak bu projenin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. İnşallah, en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp, depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim'den bizleri, her türlü felaketten, musibetten, salgın hastalıktan korumasını niyaz ediyorum."


Talimatı Erdoğan vermişti

Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermişti. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında "Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi" imzalanmıştı.

Arnavutluk'un Laç kentinde TOKİ Başkanlığının inşa edeceği 522 konutun temel atma töreni bugün yapıldı.

Altı ayda teslim
EKONOMİ
Altı ayda teslim

  • Temel atma töreninde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Albayrak Holdi̇ng A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Albayrak İnşaat Grubu Sorumlusu Yunus Yılmaz hazır bulundu.

Arnavutluk'a 522 deprem konutu
FOTOĞRAF 13
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Arnavutluk’un Laç şehrinde TOKİ tarafından inşa edilecek 522 konutun temeli atıldı.
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Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermişti.
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Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi imzalanmıştı.
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Projeyle 522 konutun yanı sıra 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark da inşa edilecek.
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Arnavutluk'a 522 deprem konutu
Arnavutluk'un Laç şehrinde TOKİ tarafından inşa edilecek 522 konutun temeli, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle atıldı. Proje kapsamında 522 konutun yanı sıra 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşa edilecek.

Projeyle 522 konutun yanı sıra 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark da inşa edilecek.

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