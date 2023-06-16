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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin vatandaşı olmaktan şeref duyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haydarpaşa Anadolu Lisesi Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Bu ülkenin vatandaşı olmaktan şeref duyacağız. Okuyacağız araştıracağız sorgulayacağız çalışacağız köklerimize sahip çıkacağız. Bunları yaparsak kimse bizim önümüzü kesemez yarının Türkiye’si sizlerin omuzlarında yükselecek. Türkiye Yüzyılı için gece gündü çalışacağız." açıklamasında bulundu.

15:08 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haydarpaşa Anadolu Lisesi Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Eğitim camiamızın tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Karne sevinci yaşayan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin omurgasıdır. Bizim kültürümüzde aynı zamanda öğrencisinin cevherini ortaya çıkaran bir kaşiftir. Bir gönül işçisidir. Tecrübeleriyle öğrencilerimizi hayata hazırlayan bir rehberdir. Bizlere bilgi yanından hikmeti ve ahlakı aşılayan öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. İlk emri oku olan inancın mensupları olarak hikmeti, ahlakı aşılayan öğretmenlerin hakkını ödeyemeyiz. Tüm öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyoruz.

Yaklaşık 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. Geleceğimizin teminatı olan bu çocukların en iyi şekilde yetişmesi için elimizdekileri seferber ediyor, her sene aslan payını eğitime ayırıyoruz.

Bu ülkenin vatandaşı olmaktan şeref duyacağız. Okuyacağız araştıracağız sorgulayacağız çalışacağız köklerimize sahip çıkacağız. Bunları yaparsak kimse bizim önümüzü kesemez yarının Türkiye’si sizlerin omuzlarında yükselecek. Türkiye Yüzyılı için gece gündü çalışacağız.

İhtiyaç duyulan alanlarda atamaları sürdüreceğiz .

Ayrıntılar Geliyor...



#Recep Tayyip Erdoğan
#Haydarpaşa Anadolu Lisesi
#karne
41 dakika önce
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