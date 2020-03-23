Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemlerine ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden videolu bir mesaj paylaştı. "Aziz vatandaşlarım, müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim" ifadeleriyle yayımlanan videolu mesajda Erdoğan, şunları kaydetti:

GÖREV BAŞINDAYIZ

"Yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başındadır. Aziz milletim müsterih olsun. Özellikle Sağlık Bakanlığımız tüm personeliyle doktorlarıyla hemşireleriyle sağlık memurlarıyla artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır. Bundan dolayı şahsım, ailem ve milletim adına bütün sağlık personelimizi hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Ve bu süreci onlarla beraber atlatacağımıza da inanıyorum."

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'daki Esma anneye sürpriz telefon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Esma anne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Videolu paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esma anneye 'Sokağa çıkmayın' uyarısında bulundu. Erdoğan, 'Konya'dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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SOKAĞA ÇIKMAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan hükümet yetkililerinin yönlendirmelerini dikkatle takip edip, etmeyenleri uyarmaları ricasında bulunarak, "Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip olanlar kesinlikle sokağa çıkmamalıdır. Eğer bu tür sokağa çıkanlar varsa tekrar ediyorum; onları uyarmalısınız. Bunları rastgele söylemiyoruz. Bunları şu anda bu işin en çok sorumlusu ve dikkatle bu işi takip edenleri olarak, doktorlarımızdan ve bilim kurulu üyelerimizden almış olduğumuz tavsiyelerle söylüyoruz ve Bilim Kurulu üyelerimiz şu anda bunları adım adım takip etmektedirler" ifadelerini kullandı.

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İMKANLARIMIZ MEVCUT

"Dikkat edilirse az sayıda da olsa şu an itibarıyla ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş gruplarında olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur, yerindedir" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: "Sağlık ve huzur içinde ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız. Bir defa devlet olarak biz bunların hepsinin tedbirlerini aldık. Alışverişlerinizde kesinlikle hiçbir ürün yok satmamaktadır. Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur. Hiçbir zaman bu noktada çeşitli Batı ülkelerindeki raflara bakıp da aldanmayın. Hepsini biz aşmış vaziyetteyiz. İmkanlarımız elimizde mevcuttur. Gerek sağlıkta gerekse diğer noktada ve bu inançla, kararlılıkla da ben sizlere sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum."

OYNAT 02:14 Ülkelerin aldığı önlemler ve koronavirüs karnesi Sosyal medyada, koronavirüs (covid 19) salgınıyla boğuşan ülkelerin; aldığı önlemleri, tarihleri, vaka ve ölüm sayılarını anlatan bir grafik paylaşıldı. Türkiye aldığı erken tedbirler grafikte ön plana çıktı. BiP'te paylaş

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Telefonla uyarıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle ev telefonlarından sesli mesajla mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması ve evde kalınması uyarısında bulundu. Telefon araması olarak vatandaşlara ulaşan sesli mesajda “Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi istirham ediyorum. Koronavirüsle vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda duran ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla” ifadeleri yer alıyor.Erdoğan dün akşam da Konya’da yaşayan bir yaşlı kadınla konuştu. Görüşmenin videosunu Twitter’dan paylaşan Erdoğan, Esma isimli yaşlı kadını “Sokağa çıkmayın” diye uyardı. Esma teyze de Cumhurbaşkanına “Ölünceye kadar arkandayım. Beni böyle ara, dünyalar benim oldu” cevabını verdi.

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Çankaya’da korona toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında, koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Oktay’ın başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan toplantıda, salgının yayılmasının önlenmesi ve çalışanların sağlığı için alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü. Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı hazır bulundu.





