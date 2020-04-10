Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ile Radev görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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