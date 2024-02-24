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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulgaristan değerli bir müttefik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na gönderdiği video mesajda, "Çok boyutlu meydan okumalarla karşılaştığımız bir dönemde Türkiye Bulgaristan ilişkilerinin ilerletilmesine ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Bulgaristan'la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız" dedi.

10:12 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği video mesajda herkesi selamlayarak, kurultay daveti için teşekkür etti.


"Bulgaristan Türkiye için güvenilir bir dosttur"


Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "4 yıl önce Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi düzenlediğiniz kongrenize video mesaj vasıtasıyla iştirak etmiştim. Partinizi yeni döneme hazırlayacak kadroların tespitini sağlayacak kurultayınıza da nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Kurultayınızın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Malumunuz 31 Mart tarihinde Mahalli İdareler Seçimleri'ni yapacağız. Kampanya döneminde çok yoğun bir temponun içerisindeyiz. Fiziken aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle olduğunu biliyorsunuz. Rabbim aramızdaki muhabbeti ve dayanışmayı daim eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, komşumuz Bulgaristan Türkiye için çok değerli bir müttefik ve güvenilir bir dosttur" dedi.


"Türkiye Bulgaristan ilişkilerinin ilerletilmesine ayrı bir ihtimam gösteriyoruz"


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok boyutlu meydan okumalarla karşılaştığımız bir dönemde Türkiye Bulgaristan ilişkilerinin ilerletilmesine ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Bulgaristan'la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız. Bunun her iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğuna inanıyoruz. Elbette bu süreçte iki devlet arasında kurdukları güçlü beşeri köprülerle soydaşlarımız hayati bir rol üstleniyor. Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Bulgaristan siyasetinin ve demokrasisinin yapı taşlarından biri konumuna gelmesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.


"Soydaşlarımızın menfaatlerinin korunmasında önemli başarılara imza atmıştır"


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hareket, Türkiye Bulgaristan iş birliğine katkılar sağlarken, soydaşlarımızın menfaatlerinin korunmasında da önemli başarılara imza atmıştır. Yeni seçilecek kadroların bu anlayışla birlik ve beraberlik içerisinde seçmenlerin beklentilerini önceleyen, daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla yollarına devam edeceklerine inanıyorum. Kurultay sonucu delegelerin iradesiyle seçilecek başta eş başkanlar olmak üzere partinin çeşitli kademelerinde göreve gelecek tüm kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Nazik davetiniz için tekrar teşekkür ediyor, başarılı bir kurultay geçirmenizi temenni ediyorum. Sizlerin şahsında Bulgaristan'da yaşayan tüm soydaşlarımıza, tüm Hak ve Özgürlükler Hareketi üyelerine ve Bulgar dostlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Kalın sağlıcakla" diye konuştu


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 'zübük siyasetçi' tiplerini gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 'zübük siyasetçi' tiplerini gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. 'Seçim meydanı er meydanıdır' diyen Erdoğan, ''Adayları değerlendirirken sadece boyuna posuna bakmaz. Şehirlere nasıl performans sergileyeceğinin hesabını yapar. Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazılarına insan şaşıp kalıyor. Zübük siyasetçi tiplerini gördü Türkiye. Belediyede imkanlar bellidir. En ideal hizmet planlamasını yaparsınız'' ifadelerini kullandı. İlk uçuşunu başarı ile gerçekleştiren milli muharip uçağı KAAN ile ilgili de konuşan Erdoğan, ''Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, "Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Ama anlaşılan o ki; birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı tam bir muamma. Bugün alanda 85 bin kişi var. Balıkesir, bu oyunu bozacaktır" dedi. "Muhalefetin adayları sözlerinin yüzde 90'ını yerine getiremiyor" diyen Erdoğan, "Verdiğimiz kaynağı 2 kat artırdığımız halde engellendik yalanına sığınıyor. Bunlar eser ve hizmet engellidir. Gözleri de gönülleri de şehirlerinde değil" ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Bulgaristan
#Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı
7 dakika önce
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