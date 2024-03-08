Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar modernleşme anlayışıyla aileye yapısına adeta savaş ilan etmiş durumdalar

Güçlü aile sadece millet ve devlet olarak bekamızın değil, aynı zamanda geleceğimizin de garantisidir. Güçlü ailenin ilk şartı da şüphesiz güçlü kadındır. Kadınla aile arasına duvar ören her türlü anlayışı reddediyoruz. Ülkemizde aile kavramına alerjisi olan bir kesim var. Bunlar modernleşme anlayışıyla aileye yapısına adeta savaş ilan etmiş durumdalar. Bunların bir özelliği de lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmamaları. Ama kendi görüşlerine uymayanları ayrıştıran da yine bunlar. Kadının ve ailenin en büyük düşmanı olan cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı tek bir cümle kurmazlar. Bazı kibirli siyasetçilerin ev kadınlarını aşağılamasına gıklarını dahi çıkarmazlar. Kendi mahallerindeki kadına yönelik tacizi asla gündeme getirmezler. Söz konusu gerçekten kadınların özgürce var olma hakları olunca bunlar çifte standardın yanında saf tutarlar. Soruyorum sizlere, dünyada 'kadın hakları' diye ortalığı ayağa kaldıranların, Filistin'de katledilen 32 bin masum için seslerini hiç duyduğumuz mu? İnsanlığa hak hukuk dersi verenlerin İsrail'e ses çıkardığını gördünüz mü? Son raporunda Türkiye'yi eleştiren Avrupa Konseyi'nden, İsrail'e gizli açık destek dışında bir laf işittiniz mi?