Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar PKK ile ittifak halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Salgında aşılama çalışmaları son süratle devam ediyor. Turizm sektörümüz bakımından kritik öneme sahip ülkeler yavaş yavaş seyahat kısıtlamalarını esnetmeye başladı. Salı günü itibarıyla Rusya yasakları kaldırıyor. Rusya'dan da turistler Antalyamıza akmaya başlayacak.

İngiltere'de biraz sıkıntı var ama Boris Johnson ile görüşmemi yaptım. İnşallah orası da kısıtlamaları kaldıracak.

Hedefimiz 2019'daki 52 milyon turist sayısını yeniden yakalayıp ardından 70 milyon turist sayısına yürümek.

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Antalya'da hükümet yatırımları konusunda en küçük gerileme söz konusu değil ama yerel yönetimde durum iç açıcı değil. Antalya'da da milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Milletimizin kalbinde ne olduğunu biliyoruz.

Biz bir davayız. Bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Bırakın gidenler gitsin.

BUNLAR PKK İLE İTTİFAK HALİNDE

Bugünün değil yarının partisiyiz. Muhalefet partilerinden hiçbirinin eser ve hizmet siyasetine örnek oluşturabilecek vizyonu olmadığını anlatmalıyız. Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Bunlar PKK ile ittifak halinde. Dağdaki teröristlerle birlikte olanlara benim milletimin yol vermesi mümkün değil.

HEDEF TÜRKİYE'YDİ

Gezi'de mesele ağaç değildi. 17/25 Aralık'ta mesele hukuk değildi, 15 Temmuz'da mesele Türkiye'ye sahip çıkmak değildi. Hedef Türk milletinin istiklalinin kazanımları ve kazanacaklarıydı. Yeni nesillere emanet ettiğimiz medeniyet uyanışıydı. Milletim bu oyunu gördü.

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HDP BİNASINDAKİ SİLAHLI SALDIRI

İzmir'deki provokotif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Failin önünde ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkartılacak, en ağır cezayı alacak.

Z KUŞAĞINA SESLENDİ

Z kuşağı 20 yıl önce bu ülkede neler olduğunu biliyor muydu? İzmir otoyolunu Bay kemal bilmiyor gençler nereden bilsin?