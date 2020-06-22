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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursadaki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Kestel ilçesinde aşırı yağışın yol açtığı selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda selzedeler ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda selzedeler ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonla bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi.

Ardından Erdoğan, selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla görüştü.

Başsağlığı ve taziye dileklerini ileten Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Öncelikle tabii ki Allah'a hamdederiz. Burada bir felaket cereyan etti. Bu felaket neticesinde 5 kardeşimizi kaybetmenin hüznü içindeyiz. Rabb'im inşallah yardımcımız olsun. Biz, kazaya, kadere iman etmiş insanlarız. Dolayısıyla biliyoruz ki kaza ve kader Allah'tandır. Tabii bize düşen şüphesiz ki tedbirdir ama bazen tabii ki bu kazalar, tedbiri de aşıyor. Onun için bu kaybettiğimiz kardeşlerimizin tüm ailelerine Allah'tan sabırlar diliyorum. Rabb'im taksiratlarını hasenatına tebdil etsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın."

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Soylu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakan Bekir Pakdemirli, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa milletvekilleri ile selde yaşamını yitiren engelli Kader Akbaba'nın cenaze törenine katılacaklarını bildirdi.

Selde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmalarının sürdüğünü, Bilen ailesinden 4 kişinin cenazelerinin ise Bingöl'e götürüleceğini aktaran Soylu, "O konuda hazırlıkları yapıyoruz. Tam da o selin evi aldığı yerdeyiz. Bütün akrabaları da buradalar hem burada yaşayanlar, hem Bingöl'den gelenler. Onlar da olay mahallindeler." ifadelerini kullandı.

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