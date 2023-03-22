Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: Bakanlar ve Fuat Oktay aday olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Erdoğan, yarın kalıcı konutlar için ilk temelin atılacağını açıkladı. Toplamda 650 bin konut inşa edileceğini duyuran Erdoğan, ''Fay hatlarından uzak bölgeler seçilecek. Dikey mimariye girmiyoruz ve zemin kontrolleri yapıldı'' ifadelerini kullandı. Yedili Masa'nın yedi yardımcılı Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü eleştiren Erdoğan, ''Şu anda o masanın ortaya çıkardığı aday, biz Cumhurbaşkanı olduğumuz zaman bizim bir yardımcıyla çıktığımız yolda bizimle alay ediyordu'' ifadelerini kullandı.