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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: Bakanlar ve Fuat Oktay aday olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, Kabinedeki 17 isim ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın milletvekili adayı olacağını açıkladı.

23:41 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin de açıklamada bulunan Erdoğan, AK Parti'de 17 isim ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın milletvekili adayı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yenilenmeye ve gençleşmeye en açık partiyiz. Arkadaşlarımın hemen hemen her birisini şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Yardımcım Fuat Oktay Ankara'dan aday olacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik."



#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#AK Parti
#seçimler
#Fuat Oktay
11 dakika önce
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