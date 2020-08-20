Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
AK Parti yerel yönetimler başkanlığımıza, sayın başkan ve ekibine bu önemli toplantıyı tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. Kovid-19 hastalığı sebebiyle vefat eden Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz kardeşime Allah'tan rahmet, eşine ve çocuklarına sabırlar diliyorum. Bu arada tüm Çumra halkına başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum. Tüm Meclis üyelerimize sabırlar diliyorum. Toplantımıza gelirken trafik kazası geçiren Hilmi Güler beye de geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Bu sabah ameliyatını geçirdi, başarılı bir ameliyat. İnşallah bir haftalık istirahatten sonra o da mesaisine inşallah başlayacaktır.
19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içerden ve dışardan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik.
Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik.