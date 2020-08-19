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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiyede yeni bir dönem açılacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güneş teknolojileri fabrikasının açılış töreninde tüm Türkiye'yi heyecanlandıran bir açıklama yaparak "Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönem açılacak" dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra sosyal medyada binlerce kullanıcı tahmin yorumları yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde için "Türkiye'de gerçekten eksen değişikliği için önemli bir haber olacak" ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise twitter hesabından "Cuma gününü iple çekiyoruz" paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasını açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasını açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının son bölümünde ''Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Akdeniz'deki adımlarımız dışa bağımlılığı biterecek

Hidrokarbon arama faaliyetlerimize de hız kazandırdık. Akdeniz’de attığımız adımlar enerji dışa bağımlılığımız ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir.

Özellikle “Doğu Akdeniz’de ne işimiz var?” diye soran muhalefetin bu hususları iyi dinlemesini istiyorum.

Türkiye’nin doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil bir istikbal mücadelesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılışını yaptı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılışını yaptı

Sevr'i yırtıp attığım gizi boyun eğmeyeceğiz

Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün mavi vatanı savunmak da o derece önemlidir.

Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz’de dayatılmak istenen Sevr’e boyun eğmeyeceğiz.

Müjde ile Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak

  • Yarın malum Perşembe. Ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz.

    Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum.

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