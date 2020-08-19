Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının son bölümünde ''Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak'' dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Akdeniz'deki adımlarımız dışa bağımlılığı biterecek
Hidrokarbon arama faaliyetlerimize de hız kazandırdık. Akdeniz’de attığımız adımlar enerji dışa bağımlılığımız ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir.
Özellikle “Doğu Akdeniz’de ne işimiz var?” diye soran muhalefetin bu hususları iyi dinlemesini istiyorum.
Türkiye’nin doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil bir istikbal mücadelesidir.
Sevr'i yırtıp attığım gizi boyun eğmeyeceğiz
Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün mavi vatanı savunmak da o derece önemlidir.
Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz’de dayatılmak istenen Sevr’e boyun eğmeyeceğiz.
Müjde ile Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak
- Yarın malum Perşembe. Ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz.
Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum.
Cuma gününü iple çekiyoruz... pic.twitter.com/vvgmeIMIEp
Cuma gününü iple çekiyoruz... pic.twitter.com/vvgmeIMIEp— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 19, 2020