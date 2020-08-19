Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, güneş teknolojileri fabrikasının açılış töreninde tüm Türkiye'yi heyecanlandıran bir açıklama yaparak "Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönem açılacak" dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra sosyal medyada binlerce kullanıcı tahmin yorumları yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde için "Türkiye'de gerçekten eksen değişikliği için önemli bir haber olacak" ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise twitter hesabından "Cuma gününü iple çekiyoruz" paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2020, 16:16 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2020, 16:43 Yeni Şafak