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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Antalya'da kıldı

Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Serik ilçesindeki Mecek Camii'nde kıldı. Çıkışta sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, çocuklara harçlık verdi, oyuncak dağıttı.

15:11 - 1/03/2024 Cuma
DHA
Cami bahçesindeki vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cami bahçesindeki vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için kentte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile ayrı ayrı görüştü. Basına kapalı gerçekleşen buluşmalarda, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak için Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camii'ne geldi. Cami bahçesindeki vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa oyuncak ve 200 TL harçlık veren Erdoğan, ardından cuma namazı için camiye giriş yaptı. Cami çıkışında da çocuklara harçlık verip oyuncak dağıtan Erdoğan, ADF'nin açılışını yapmak üzere Nest Kongre Merkezi'ne geçti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Antalya
#Mecek Camii
#ADF
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