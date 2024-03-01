Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Antalya'da kıldı

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için kentte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile ayrı ayrı görüştü. Basına kapalı gerçekleşen buluşmalarda, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa oyuncak ve 200 TL harçlık veren Erdoğan, ardından cuma namazı için camiye giriş yaptı. Cami çıkışında da çocuklara harçlık verip oyuncak dağıtan Erdoğan, ADF'nin açılışını yapmak üzere Nest Kongre Merkezi'ne geçti.