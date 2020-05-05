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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan dan baro ve tabip odalarına neşter Seçim usulleri yeniden belirlenecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'dan baro ve tabip odalarına neşter: Seçim usulleri yeniden belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katıldığı AK Parti MYK Toplantısı'nda açıklama yaptı. Erdoğan "Baro ve tabip odalarının seçim usulleri yeniden belirlenecek. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a saldırı bu yöndeki çalışmanın aciliyetini gösterdi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katıldığı AK Parti MYK Toplantısı'nda açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Rehavete ve karamsarlığa mahal vermeden, ülkemizi bu salgın müsibetinden kurtaracağız. Milletimizin verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Yanımızda yer alan halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyetini sürdürmesini bekliyoruz. Mayıs ayında faaliyetlerine yeniden başlatmaya izin verdiğimiz işletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet konusunda güveniyoruz. Aksi halde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz.

Baro ve tabip odalarına neşter

Baro ve tabip odalarının seçim usulleri yeniden belirlenecek. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a saldırı bu yöndeki çalışmanın aciliyetini gösterdi.

Bu salgının üstesinden gelmek 83 milyon olarak bizim elimizde.

Ayrıntılar geliyor...

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