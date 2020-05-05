Cumhurbaşkanı Erdoğan 'dan baro ve tabip odalarına neşter: Seçim usulleri yeniden belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katıldığı AK Parti MYK Toplantısı'nda açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Rehavete ve karamsarlığa mahal vermeden, ülkemizi bu salgın müsibetinden kurtaracağız. Milletimizin verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Yanımızda yer alan halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyetini sürdürmesini bekliyoruz. Mayıs ayında faaliyetlerine yeniden başlatmaya izin verdiğimiz işletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet konusunda güveniyoruz. Aksi halde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK öncesi konuşuyor. https://t.co/ohuFPYh1sN — Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) May 5, 2020

Baro ve tabip odalarına neşter

Baro ve tabip odalarının seçim usulleri yeniden belirlenecek. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a saldırı bu yöndeki çalışmanın aciliyetini gösterdi.

Bu salgının üstesinden gelmek 83 milyon olarak bizim elimizde.

Ayrıntılar geliyor...