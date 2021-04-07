Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe imalı bildirinin arkasında CHP var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi sahip çıkan CHP'ye sert tepki gösteren Erdoğan, "CHP, darbecinin ta kendisidir. Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır. Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. Darbe imalı bildiri yayınlayan emekli amirallere ve onlara sahip çıkan CHP'ye ateş püsküren Erdoğan, "CHP, darbecinin ta kendisidir. Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır. Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır." dedi.
"Mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata..."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin başına kaset kumpasıyla gelmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Oturduğu koltuğa, mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.