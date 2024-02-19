Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Arnavutluk Başbakanı Rama Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuştu. İki ülke arasında, vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşmalara imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Karabağ zaferi ile fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması önemlidir. Ermenistan bu süreci değerlendirmeli." dedi. Aliyev ise "Türkiye bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür. Azerbaycan yalnız değil Türkiye Azerbaycan'ın yanında oldu. Bu bizim için yeterli oldu. Tarihi meselemizi savaş meydanında çözdük. Azerbaycan bu kardeşliği hiç unutmayacak." ifadelerini kullandı.