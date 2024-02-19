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Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Arnavutluk Başbakanı Rama Türkiye'ye geliyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın (20 Şubat) Türkiye'ye gelecek. Ziyarete ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır." denildi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:07 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:17 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arnavutluk Başbakanı Rama - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Arnavutluk Başbakanı Rama - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yarın Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı icra edilecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada,
"Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır."
denildi.

"İlişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyarete ilişkin İletişim Başkanlığından şu açıklama yapıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Edi Rama, 20 Şubat 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Rama’nın riyasetlerinde Ankara’da icra edilecektir.

Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

NATO müttefikimiz Arnavutluk’la yapılacak görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır.

Konsey toplantısı vesilesiyle, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif hukuki metinlerin imzalanması da gündemdedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Gardaşla imzalar atıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev'den önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuştu. İki ülke arasında, vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşmalara imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Karabağ zaferi ile fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması önemlidir. Ermenistan bu süreci değerlendirmeli." dedi. Aliyev ise "Türkiye bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür. Azerbaycan yalnız değil Türkiye Azerbaycan'ın yanında oldu. Bu bizim için yeterli oldu. Tarihi meselemizi savaş meydanında çözdük. Azerbaycan bu kardeşliği hiç unutmayacak." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Arnavutluk
#Edi Rama
#Türkiye
#İletişim Başkanlığı
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