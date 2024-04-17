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Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Tanzanya Cumhurbaşkanı Suluhu Hassan Türkiye'ye geliyor

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Türkiye'ye geliyor. İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada Hassan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine geleceği ve 18 Nisan Perşembe günü yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Tanzanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacağı belirtildi.

23:13 - 17/04/2024 Çarşamba
IHA
Samia Suluhu Hassan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Samia Suluhu Hassan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 17-21 Nisan 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. 18 Nisan Perşembe günü yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Tanzanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması da gündemde” denildi.



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