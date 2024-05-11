Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu Tatbikatı'na telefonla bağlandı: Güçlü ordu güçlü Türkiye

"Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun donanmamıza nasıl bir imkan sağladığını böylece hep beraber görmüş olduk. TCG Anadolu'nun yanı sıra daha büyük bir uçak gemisini ordumuza kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak beşinci nesil uçağımız KAAN, geçtiğimiz günlerde ikinci uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, Kızılelma ve ANKA 3'ün farklı testleri devam ediyor. Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz. İnsansız sistemlerden hava savunmaya, zırhlı kara araçlarından elektronik harp sistemlerine hemen her cephede kararlı bir mücadele içindeyiz."