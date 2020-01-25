Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Elazığ'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki programını iptal ederek deprem bölgesi Elazığ'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı.

Reuters Erdoğan ve heyeti arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bölgede.

Arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu. Erdoğan burada şu ifadeleri kullandı:

40 vatandaşımızı çıkardık

Deprem sonrası bakanlarımın hepsi buraya geldi. 40 vatandaşımızı enkazın içinden çıkardık. 1000'i aşkın yaralımız var. Ama yoğun bakımda olan kişi çok az.

FOTOĞRAF 17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yaralıları ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra hastanede depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren anne Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in Mevlana Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallerine geçti. Burada yıkılan binalarda yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde izleyerek yetkililerden bilgi alan Erdoğan, hastanede depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti.







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Vatandaşımızın yanındayız

Devletimiz tüm kurumlarıyla, birimleriyle vatandaşımızın yanındadır. Milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya teşekkür ediyorum.

Devletimizin paraya ihtiyacı yok

Bazıları fırsat kollamaya kalkar. Biz buna asla kapı aralamayalım. Para toplama vesaire, buna devletimizin ihtiyacı yok. İlla yardım yapılacaksa bunun adresleri bellidir.

AA Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede arama-kurtarma çalışmalarını yürüten yetkililerden detaylı bilgi aldı.

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Ayşe Civelek ve 10 yaşındaki oğlu Salih Civelek'in cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye taziye dileklerinde bulundu.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

DHA Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınlarını kaybeden depremzede vatandaşa taziye dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ELİMİZDEN GELENİ SONUNA KADAR YAPACAĞIZ

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından şu açıklamayı yaptı:

Az önce Ayşegül hanım kardeşimiz ve Muhammed Salih'in namazlarını birlikte eda etmiş bulunuyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Tabi bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan. Ve bu konuda Müslüman olmanın bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz. Biz Bingöl depremini yaşadık, biz Van depremini yaşadık, biz Simav'ı yaşadık, biz Düzce'yi Sakarya'yı Bolu depremini yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Ve şimdi yine bir imtihandayız.

Teslimiyetin en güzelini verdik

Şunu özellikle ifade etmek isterim. Biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini hep verdik, veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız.

DHA Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun tabutuna omuz verdi.

Ölüm küçük kıyamet

Az önce Diyanet İşleri Başkanımız bunun kıyametin adeta tefsiri olarak, yani insanın ölümünün bir küçük kıyamet olduğunu bilenlerdeniz. Bunu böyle yaşadık. Ama bu kardeşlerimiz inanıyorum ki Rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardan. Sabi zaten o günahsız, anne hakeza öyle.

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Bütün çalışmalar devam edecek

Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek.

TOKİ gerekeni yapacak, kimse açıkta kalmayacak

Bunun yanında da bu enkazları da kaldırarak bir diğer taraftan da gerek köylerde, gerek mahallelerdeki bu yıkımların yerine süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de açta açıkta bırakmayacağız.

Ben sizden şunu rica ediyorum. Hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın.

ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Mevlana Camii'nde düzenlenecek törenin ardından anne ve oğlu Harput Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayşe Civelek'in eşi ve diğer oğlu da enkaz altında kaldı ve ağır yaralandı. Onların da tedavisi hastanede sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da eşlik ediyor.

DHA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve TBMM Başkanı Şentop cenaze töreninde.





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