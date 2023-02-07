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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesi olan 10 ilde 3 ay sürecek OHAL kararı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgesindeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, ''Uzmanlar bu iki depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ediyor. Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız'' dedi. '2 büyük deprem 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 10 kenti etkiledi' diyen Erdoğan, ''Depremde yaşanan 10 ilde 3 ay sürecek OHAL kararı aldık'' ifadelerini kullandı.

14:39 . 7/02/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Uzmanlar bu iki depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ediyor. Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız.


2 büyük Deprem 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 10 kenti etkiledi. Her iki depremde yeryüzünde 7 km gibi yıkımın şiddetini artıran bir yakınlıkta yaşanmıştır. Bu depremler çok geniş bir alanda çok büyük yıkıma sebep olmuştur. Uzmanlar bu iki depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ediyor. Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız.


Ekiplerimiz fedakarca hareket etmektedir. Yurt içinden ve yırt dışından ekiplerle sayı artıyor. Çok fazla gönüllü de yardım çalışmalarında yer alıyor. Tüm tedbirleri adım adım hayata geçiriyoruz.


İlave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Her ilimizde bir bakanımız yürütülen felaketlere refakat ediyor. Hemen 100 milyar liralık kaynağı seferber ettik. Zorunlu olmadıkça kimsenin Deprem bölgesindeki yolları kullanmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. 1000 e yakın ambulans toplamda 5 bin sağlık personeli katılıyor.


Güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel arama-kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. TSK tüm imkanlarıyla arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarında yer almaktadır. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla sahadadır. Güvenlik korucularımız da çalışmalara katılmaktadır. Depremin etkilerinin detaylı tespiti için İHA'larımızı da devreye aldık. Binlerce gönüllümüz AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye gitmektedir. Tüm belediyelerimiz ellerindeki araç gereçlerini bölgeye göndermektedir. Altyapının yeniden ayağa kaldırılmasında görev alacak binlerce iş makinesi bölgeye doğru hareket halindedir.


Ölü ve yaralı sayımız maalesef giderek artıyor. Şu anda 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. Tesellimiz 8 binin üzerinde vatandaşımızın sağ olarak kurtarılmasıdır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Depremde yaşanan 10 ilde 3 ay sürecek OHAL kararı aldık.

Ayrıntılar geliyor...


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi
#Deprem
41 dakika önce
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