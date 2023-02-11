Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Şanlıurfa'da: Şu ana kadarki tespitlere göre 21 bin 848 vatandaşımızın hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle sizlerin şahsında tüm Şanlıurfalı kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Millet olarak tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. 2 deprem 10 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına maalesef yol açtı.





DEPREMDE CAN KAYBI 21 BİN 848





Şu ana kadarki tespitlere göre 21 bin 848 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerde 80 bin 104 vatandaşımız da yaralı olarak kurtuldu. Hayatını kaybeden her bir kardeşime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.





Bu büyük deprem 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 500 kilometrelik alanda yıkım etkisi yapmıştır. Dünyada eşine az rastlanır bir felakettir. Deprem uzmanlarını da dehşete düşüren bu felaketin izlerini illerimizde görmek mümkün. 1939 Erzincan ve 1999 Marmara Depremlerinden bile kat ve kat fazla olduğu ortadadır.





Devletimizi tüm kurumlarıyla harekete geçirdik. Bakanlıklarımızın tüm birimlerini, güvenlik güçlerimizin tamamını bölgeye yönlendirdik. Bu süreçte afetin büyüklüğünün ve çetin kış şartlarının getirdiği zorluklar nedeniyle pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Elbette kimi alanlarda bazı gecikmeler aksaklıklar yaşanmıştır. Devletimizin verdiği samimi mücadeleyi kimse inkar edemez. Vatandaşlarımızın metanetini gördükçe ne kadar büyük bir milletin evladı olduğumuzu anlıyoruz. Bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Allah'ın izniyle her türlü badireyi atlatacağımıza inanıyorum.





Enkaz kaldırma ve hasar tespit faaliyetlerimizi de sonuçlandırarak yeniden inşa ve ihya çalışmalarımıza başlayacağız. Daha önce Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, sellerde, yangınlarda, afet bölgelerini nasıl ayağa kaldırdıysak burada da yaraları en hızlı şekilde saracağız.





"DEPREMZEDELERİN BARINMA SORUNLARINI ÇÖZMELERİNİ SAĞLAYACAK HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYORUZ"





Depremde evleri yıkılan ve oturulamaz hale gelen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını ya kendi şehirlerinde ya da diğer vilayetlerimizde gideriyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki otellerimizde, yurtlarımızda yerler tahsis ettik. Geçici barınma merkezlerinde 1 milyon 100 bin kişi var. 5 bin lira ile 2 bin lira arasında değişen kira destek programı oluşturduk.





Depremzedelerimizin barınma sorunlarını hızla çözmelerini sağlayacak her türlü önlemi alıyoruz. Gereken neyse hepsini yapıyoruz ve yapacağız. Bazı şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Bu süreci kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyoruz, sizlerden 1 yıl süre istiyorum.





Bunu da tarihimizin her döneminde olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde hareket ederek halledeceğiz. Ailelerden çocuklarını diğer illerdeki okullara nakletmek isteyenlere her türlü kolaylık sağlanacak. Yıkıntıların altından çıkartılan ve ailelerine ulaşılamayan çocukların tedavisi ve koruma altına alınmaları hassasiyetle yürütüyoruz.





Güvenlik güçlerimize, evlere dadanan yağmacılara, fırsatçılara asla göz açtırılmaması talimatını verdik. Tarih boyunca aşılmaz denilen nice engeli nasıl aştıysak bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız. Kayıplarımızın acısı yüreklerimizi yakıyor. Deprem bölgesinde hayatı yeniden kuracak inşa ve ihya faaliyetlerine geçeceğiz.







