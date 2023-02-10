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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinden etkilenen illerden biri olan Malatya'da açıklamalarda bulundu Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapılacağını belirten Erdoğan, "Depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak" dedi. 'Gün birlik olma günüdür' diyen Erdoğan sosyal medya provokatörlerine karşı vatandaşı uyararak, "İstismar şebekelerine müsaade etmeyin. Özellikle sosyal medyada yalan yanlış bilgilerle galeyana getirmek isteyenlere sakın pirim vermeyin. İstismar beşinde koşanları mahşeri vicdan kaydediyor" ifadelerini kullandı.

17:16 . 10/02/2023 Cuma
AA
Erdoğan

Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin etkilediği Malatya'dan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeye 100 milyar TL'lik bir kaynak tahsis edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yapılacak kira ve taşınma yardımına ilişkin de, "Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Oturduğu bina yıkılan ve ağır hasar görenlere hane başına 15 bin lira yardım yapacağız. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız." dedi.

"Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra deprem bölgelerindeki vatandaşlara seslendi. "Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin. Bu süreç istismar süreci değildir. Bugün birlik olma, dayanışma günüdür." diyen Erdoğan, yapılacak yardımlar için vatandaşları AFAD'a yönlendirdi.

"AFAD hesaplarına yaptıkları yardımların her kuruşu deprem bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması, istismarları ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir yöntemdir. İş dünyamızdan milletvekillerimize, öğrencilerimizden esnaflarımıza kadar her kesimden insanımızın AFAD hesaplarına yaptıkları yardımların her kuruşu deprem bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır." şeklinde konuştu.

"Gönlü zengin herkesin kendi imkanınca devletin yanında yer alacağından şüphe duymuyorum"

Erdoğan ayrıca şu ifadeleri de kullandı: Yüz binlerce konutuyla, altyapısıyla, üst yapısıyla şehirlerimizin yeniden inşası süresinde de devlet hazinesinin yanı sıra hem milletimizin hem de dünyanın desteğine ihtiyacımız olacak. Gönlü zengin herkesin kendi imkanınca yapacağı katkıyla bu süreçte devletin yanında yer alacağından şüphe duymuyorum.

"Milletçe tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer ifadeleri şöyle: Tüm Malatya'ya, Malatyalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Milletçe tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Pazartesi günü ülkemiz 7.7, 9 saat sonra da 7.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli bu depremler 10 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına sebep oldu. İllerimizden biri de Malatya'ydı. Milletçe yüreklerimizde yanan ateşi tarif edecek kelime bulamıyorum. Kayıplarımızın sayısı arttıkça üzüntümüz de katlanarak artıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19 bin 388'e, yaralı kurtarılanların sayısı 77 bin 711'e ulaştı.

"Bazı yerlerde soygunlar oldu"

Sosyal medyada yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere kesinlikle prim vermeyin. OHAL yasasını bunu istismar etmesinler diye çıkardık. Bazı yerlerde soygunlar oldu. Bu millet harama hiçbir zaman tevessül etmez. O marketlerin sahiplerine müracaat etseler onlar zaten ne var ne yok seferber eder. Şu anda binlerce tır deprem bölgesine geliyor. Giyecek, yiyecek... Bu millet vefakar. Bu millet cefakar. Bu millet hiçbir zaman mağdura, mazluma el uzatmadan yapamaz. Bizim mayamızda bu var.



#erdoğan
#malatya
#maraş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımı
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