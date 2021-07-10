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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan mesaj verdi: Kavlimizi yenilemeye geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’a önemli bir ziyarette bulundu. Diyarbakır’a sadece açılış ve ziyaret için gelmediklerini belirten Erdoğan, “Biz bugün buraya aynı zamanda Diyarbakır’ı dinlemek, Diyarbakırlılarla istişare etmek, Diyarbakır ile olan kavlimizi (sözümüzü) yenilemek için geldik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakırdan mesaj verdi: Kavlimizi yenilemeye geldik
Recep Tayyip Erdoğan

Yaklaşık 2.5 yıl aradan sonra gittiği Diyarbakır’da büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılarak partililere hitap etti.

Erdoğan, “Diyarbakır Anneleri evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler. Bu cesur anneler 688 gündür sabırla sürdürdükleri mücadeleleriyle ülkemizdeki sözde insan hakları kuruluşlarının iki yüzlülüğünü göstermenin yanında muhalefetin nasıl bir hassasiyet altında olduğunu da ortaya serdiler” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi demokraside devletin yatırım ve hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır
OYNAT 01:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi demokraside devletin yatırım ve hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ülkede en çok Kürt kanını PKK dökmedi mi? Bu bölgede köylerin boşalmasına, yakılıp yıkılmasına, kentlerin çökmesine, sanayinin ve ticaretin bitmesine neden olan bunlar değil mi?

Kurdukları partilerde demokrasi kelimesini hiç eksik etmediler. Hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat yöneticileri örgüt militanlarına hesap verir? Hangi demokraside devletin yatırım ve hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır?' dedi.


BURAYA İSTİŞAREYE GELDİK

Diyarbakır’a sadece açılış ve ziyaret yapmak için gelmediklerini söyleyen Erdoğan, “Biz bugün buraya aynı zamanda Diyarbakır’ı dinlemek, istişare etmek, Diyarbakır’la olan kavlimizi yenilemek için geldik” dedi. Erdoğan, şöyle konuştu:

“Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Biz, gücümüzü başkaları gibi silahtan değil, şiddetten değil, 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz.”

NE GÜNEYDOĞU’DAN NE DOĞU’DAN KOPTUK

CHP’nin ‘Doğu Masası’ adımını “Neredeydiniz bugüne kadar” diye eleştiren Erdoğan, “Biz bugüne kadar ne Doğu’dan koptuk ne Güneydoğu’dan koptuk” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Elbette 20 yıllık bir siyasi partinin içinde kendini dışlanmış hissedenler, belki kalbi kırılanlar, farklı sebeplerle teşkilattan ayağı soğuyanlar olabilir. Bize düşen en önemli görev, bu kardeşlerimizi yeniden davamıza kazandırmaktır. Bu partinin çatısı altında terörü ve şiddeti övmediği sürece her türlü fikre, ne kadar farklı olursa olsun her türlü düşünceye, meselesi millet ve memleket olan herkese yer vardır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetindeki annelerle birlikte
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Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetindeki annelerle birlikte
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı sonrasında HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan anneleri ziyaret etti.


ANLAMLI ZİYARET

Erdoğan, daha sonra 3 Eylül 2019’dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır Anneleri ile görüştü. Tüm evlatların aileleri ile buluşması için gerekli her adımı attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Malum 25 kadar evladımız anne-babalarıyla buluştu. İstiyoruz ki diğerleri de anneleriyle babalarıyla buluşsun. Kolay değil. Bu süreç bugüne kadar çoğalarak devam etti. Bunun daha da artacağına inanıyorum. PKK’nın, HDP’nin evlat diye bir derdi yok. Kandil’de 13-14-15 yaşındaki kızın taciz edilmesi bunlar için sorun değil. Bunların yöneticilerinin umurunda değil. O yöneticilerinin evlat diye bir sorunları yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmada bir sonraki durağı Kahramanmaraş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmada bir sonraki durağı Kahramanmaraş
Diyarbakır ziyaretinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir sonraki gençlerle buluşmamızı Kahramanmaraş'ta yapıyoruz. İnşallah Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz” dedi.


SİZLERİN ACISI BİZİM ACIMIZ

Çünkü onlar taciz terörü üzerinden bu günlere geldiler. Ben inanıyorum ki Diyarbakır Anneleri’nin bedduası onları vuracaktır. Biz bu işin takibindeyiz, sonuna kadar bu görevi kovalayacağız. Dicle kenarından aşırılan bir kuzunun hesabını biz de vermek zorundayız. Parlamentoda bunun takibindeyiz. Bugüne kadar 700 güne yaklaştık, bu sabrı sonuna kadar göstereceğinizden şüphem yok. Sizlerin acısı bizim de acımızdır. Rabbim inşallah bu kalan yavrularımıza kavuşmayı da bizlere nasip etsin.” Evlat nöbetindeki aileler de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

GENÇLERLE KÜRTÇE TÜRKÜ DİNLEDİ

Erdoğan, Diyarbakır’daki temasları kapsamında Sur ilçesindeki İçkale’de gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, buluşmanın Ankara’daki bir sohbette Yusuf Özkılıç isimli gencin kendilerini “güzel bir ketenpere”ye getirerek Diyarbakır’a davetiyle hayata geçtiğini söyledi. Erdoğan, gençlere birlikte Kahramanmaraş’a gitmek için “Peki buna var mısınız, Kahramanmaraş’a?” diyerek oylama yaptırdı. Olumlu görüşler üzerine Erdoğan, “İttifakla kabul edilmiştir” dedi. Gençlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, türkü dinledi. Programda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Türkçe ve Kürtçe türkü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da iç kalede gençlerle akşam yemeğinde buluştu. Bölge sanatçıları, yöresel türküleri seslendirdi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 'Gençliğin tadını çıkarma noktasında, Diyarbakır'ımızda böyle bir programı gerçekleştirme imkanını verdiğiniz için sizlere şahsım ve partim adına çok teşekkür ediyorum.' dedi.


ÇÖZÜM SÜRECİNİ BİZ SONLANDIRMADIK

Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştiren Erdoğan “Sizlere müjde vermek istiyorum. Diyarbakır Cezaevi’ni boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak hizmete sunuyoruz. Adalet Bakanlığı gerekli hazırlığı yapıyor. Şehrimize hayırlı olsun” dedi. Erdoğan, “Utanmadan, yüzü kızarmadan, bozuk plak gibi sürekli barış, demokrasi, kardeşlik diyenlerin maskelerini hep beraber indirmeye var mıyız? KCK, PKK, PYD, HDP’siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin kanını, iliğini sömüren bu çete, son bin yıldır bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Kurdukları partilerde demokrasi kelimesini hiç eksik etmediler. Hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat yöneticileri örgüt üyelerine hesap verir? Hangi demokraside altyapı, üstyapı hizmetleri için merkezin verdiği araçlar hendek, çukur kazmak için kullanılır. Bunlar demokrasi istismarcısı, demokrasi düşmanıdır” diye konuştu. Cumhurbaşkanı, “Her türlü riski göze alarak başlattığımız çözüm sürecini sizler biliyorsunuz. Samimiyetle başlattığımız bir süreci provoke ettiler. Zehirlediler. Evet çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık. Bunların gizli gündemleri, art niyetleri sonlandırdı. Sizden ricam bunları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın, sorun; çözüm sürecini bitirmek için kim size talimat verdi. Utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan hala ‘barış, kardeşlik, hukuk, demokrasi’ diyorlar. Siz bu kavramları en son ağzına alacak kişilersiniz ey HDP. Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile iş birliği yapıyor. Tek dertleri var, o da Erdoğan’sız, AK Parti’siz bir Türkiye” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden 'Gönül Dağı' türküsü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden 'Gönül Dağı' türküsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle buluşmasında Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' türküsünü seslendirdi.


GAZİ MESCİTTE CUMA NAMAZI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2.5 yıl sonra gittiği Diyarbakır’da coşku ile karşılandı. Cuma namazını Sur ilçesindeki tarihi Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii’nde kılan Erdoğan, “Gazi mescidimizde, gazi camimizde cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz” dedi. PKK terör örgütünün camiyi kurşunladığını ve harabe haline getirdiğini anımsatan Erdoğan, “Kurşunlu Camii tarihi özellikleri itibarıyla bu şehrimizin, bu beldemizin adeta bir tacıydı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra burada tekrar bir cuma namazı kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Şu an itibarıyla Suriçi olarak güzellikleri görüyorsunuz. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır’ı inşa ediyoruz” diye konuştu. Aşılamada 58 milyonu aştıklarını belirten Erdoğan, Diyarbakır’daki oranların düşük olmasına dikkati çekerek, “Ama ben bunu aşacağımıza inanıyorum” dedi. Kurban Bayramı tatilinin süresine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, “Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Hamid Karzai Havalimanı’nın işletilmesine yönelik gelişmelere ilişkin de “Biz şu anda Amerika’yla, bunun yanında NATO’yla bu görüşmeleri yapmak suretiyle Türkiye’nin Hamid Karzai’deki görev alanı ne olacak, burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık. En ideal şekliyle Afganistan’daki bu adımı inşallah atmış olacağız” dedi.

YURT DIŞI MAHREÇLİ PLANLAR DEVREDE

Erdoğan, “Ülkemize yönelik yurt dışı mahreçli planların yeniden devreye alındığını görüyoruz. Başını CHP’nin çektiği her kesim, dozunu biraz daha yükselttiği nefret söylemleriyle bu kirli plana destek veriyor. Dikkat ederseniz son günlerde CHP’li siyasetçilerin artık hezeyana varan beyanlarında çok ciddi bir artış yaşanıyor. Nasıl 17-25 Aralık girişiminde FETÖ’cülerin sözcülüğünü yapmışlarsa şimdi de organize suç örgütlerinden, karanlık sosyal medya mecralarında medet ummaya başladılar. Ülkeler arasında imzalanan rutin iş birliği protokollerini bile istismar edebilecek kadar muvazeneyi kaybettiler. Kulaklarına ne fısıldanırsa ajans önlerine ne koyarsa Türkiye düşmanları bunlara ne telkin ederse onları söylemeyi siyaset zannediyorlar. Kimi taşeron basın yayın organlarını da yedeklerine alarak AK Parti’ye, ‘Cumhur İttifakı’na ve siyaset kurumuna yalan ve çarpıtma üzerine kurulu bir psikolojik harekat yürütüyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilinin kaç gün olacağını millete sesleniş konuşmasında duyuracağım
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