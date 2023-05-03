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Cumhurbaşkanı Erdoğan dört hükümlüyü affetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan dört hükümlünün cezasını farklı gerekçelerden dolayı kaldırdı. Karar Resmi Gazete'de yer aldı.

10:24 . 3/05/2023 Çarşamba
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Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kocama hali nedeniyle kaldırıldı

Kararla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner ile Hizbullah Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları, "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.

Sakatlık hali göz önünde bulunduruldu

Kararla ayrıca, kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile uyuşturucu ticareti nedeniyle cezavinde bulunan Sedat Çelik'in cezaları da "sakatlık hali" nedeniyle kaldırdı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#hükümlü
#af
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