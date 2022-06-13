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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(HDP vekilinin polise saldırısı) Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namusuzluktur. Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, genel kurulun ekonomi ve ihracatçılar için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "İhracatın Şampiyonları" olarak ödül alacak firmaları ve iş insanlarını tebrik etti.

Hemen her ay rekorlarla büyüttükleri ihracatı geçen yıl 225 milyar doların üzerine çıkardıklarını, Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık bazda ihracatı 243 milyar dolara yükseltmeyi başardıklarını ifade eden Erdoğan, böylece Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payı da yüzde 1,05 seviyesine ulaştırdıklarını, her geçen ay bu oranı daha da yukarı taşıyacaklarını söyledi.

Bugün, Türkiye'nin 217 ayrı ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıran bir ülke haline geldiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "İhracatımızın sadece miktar olarak değil, birim değer itibarıyla yükselmesi ayrıca önemlidir. Bu tablo yüksek katma değerli ürünler ihraç etme hedefimize adım adım yaklaştığımıza işaret ediyor. Türkiye'nin 2022'nin ilk çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamış vaziyette. Bu tablo ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüzün ispatıdır. Sağlık kriziyle başlayıp Karadeniz'in kuzeyindeki savaşla güvenlik krizine evrilen, beraberinde siyasi krizi ve küresel ekonomik krizi de tetikleyen bir süreçte bu başarıların elde edilmesi ise hepimiz için kıvanç vericidir. Bu başarıdan dolayı her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu başarıyı daha ileri taşımak için üzerimize düşen sorumluluklar var. Mesela İhracatın Şampiyonları Ödülü'nü vereceğimiz otomotiv firmalarımızdan, yapımına burada başladıkları modellerin üretimini, yeni modelleri devreye aldıktan sonra da sürdürmelerini bekliyorum. Bunun için kendilerine her türlü desteği vereceğimizden şüpheleri olmasın. Yerli otomobilimiz TOGG'un hikayesi bunun en somut örneğidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçaklığın bedelini ödeteceğiz
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçaklığın bedelini ödeteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 'Terörün siyasi uzantılarıyla da hukuk içerisinde mücadelemizi sürdürüyoruz. 4 şehidin ateşinin yüreğimizi yaktığı günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları provokasyondan öne kalleşliktir, kanı bozukluktur' diye konuştu.

"Üretim ve ihracat yolunda adım atan herkesin yanındayız"

Aynı şekilde kapasite artırımı, yeni yatırım gibi yöntemlerle üretimlerini yükseltmek isteyen herkesin de yanında olacaklarını dile getiren Erdoğan, "Eskiler, 'Oynamaktan maksat, ütmektir' derler. Bizim kimsenin şahsıyla, meşrebiyle, tarzıyla bir derdimiz yoktur. Bizim tek gayemiz ülkemizin üretimini, istihdamını, ihracatını arttırmaktır. Aksini iddia eden ya 40 yıllık siyaset ve 20 yılı bulan devlet yönetim tarzımızla bizi tanımıyorlar ya da farklı niyetlere sahipler. Cumhurbaşkanlığıyla, bakanlıklarımızla, kurumlarımızla hep birlikte üretim ve ihracat yolunda adım atan herkesin yanındayız, herkesin destekçisiyiz. Siz yeter ki planınızı, projenizi, niyetinizi samimiyetle ortaya koyun, diğer tüm sorunları birlikte çözeriz." ifadesini kullandı.

OYNAT 00:46
"Yıl sonu için belirlediğimiz 250 milyar dolar rakamını fazlasıyla geçeceğimiz anlaşılıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. 'Bu yıl sonu için belirlediğimiz 250 milyar dolar rakamını fazlasıyla geçeceğimiz anlaşılıyor' dedi.

HDP vekilinin polise saldırısı

Erdoğan, "(HDP vekilinin polisi yumruklaması) Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namusuzluktur. Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı
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Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı
HDP, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 'Gemlik Yürüyüşü' adı altında bir organizasyon düzenlendi.

Günler öncesinden çağrı yapan HDP, bugün İstanbul Kadıköy'de toplandı. PKK yandaşları, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar atarken HDP'li bir kişinin polise yumruk attığı anlar da kameralara yansıdı.

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