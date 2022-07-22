Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu şehre, bu ülkeye, bu millete eser verene hizmet edene ne mutlu. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz işte bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Tabii bu öyle herkese nasip olacak bir paye, bir şeref değildir. Bunun için emek vermek, vakit vermek, kendini şehrine ve insanlarına adamak gerekir" dedi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eyüpsultan'da, toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/ABua5LEoWd — Yeni Şafak (@yenisafak) July 22, 2022

Erdoğan, Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"ndeki konuşmasında, Ebu Eyyüb El-Ensari Hazretleri'nin komşuları, yoldaşları ve gönüldaşları olan katılımcılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Eyüpsultan Belediyesince tamamlanan, yatırım tutarı 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışının yapılacağını ifade eden Erdoğan, Eyüp Sultan Camii'nin çevresindeki binalar, iş yerleri ve sokakların belediye tarafından İstanbul'a ve ismine taşıyan yere yakışır şekilde düzenlendiğini ve rehabilite edildiğini anlattı.

Erdoğan, Yeşilpınar ve Esentepe mahallelerine iki abidevi caminin kazandırıldığını, ilçenin sembol kulüplerinden Erokspor için gençlere her türlü hizmeti verecek bir tesis inşa edildiğini söyledi.

Ayrıca Yeşilpınar'da bir futbol kompleksi ve Eyüpspor Kemerburgaz Kamp Alanı'yla birlikte çok sayıda spor tesisinin tamamlandığını ifade eden Erdoğan, kurulan sıfır atık tesisiyle hem çevrenin korunmasının hem atıkların değerlendirilmesinin sağlandığını kaydetti.

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Erdoğan, Eyüpsultan'da hiçbir vatandaşın gıda sıkıntısı yaşamaması için aşevi kurulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlçenin çeşitli yerlerinde 43 park ve peyzaj düzenlemesi hayata geçirildi. Kültür merkezlerinden restorasyonlara, otoparklardan sosyal hizmet birimlerine kadar pek çok hizmet Eyüpsultanlıların emrine verildi. Tüm bu eserleri bugün resmen hizmete açıyoruz. Diğer kamu kurumlarımız tarafından inşa edilen, yatırım tutarı 126 milyon lirayı geçen okul ve karakol binaların açılışlarını da buradan yapıyoruz. Eyüpsultan'a değer katan tüm bu yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyor, belediye başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. İstanbul'dan Antalya'ya, Erzurum'dan Gaziantep'e kadar ülkemizin dört bir yanında zengin bir belediyecilik tecrübesi olan Deniz Köken kardeşimizin tüm birikimini kendisini yetiştiren Eyüpsultan'da kullandığını görmekten memnuniyet duyuyorum."

"İlçeye ne söz verildiyse yaptık"

Erdoğan, Eyüpsultan'da yapılanların sadece bunlarla sınırlı olmadığını, ilçeye ne söz verildiyse hepsini yaptıklarını ve yapmayı da sürdürdüklerini vurguladı.

Nişanca ve Pirinççi mahallelerinin imar planı ve tapu sorunlarını çözme sözünü verdiklerini dile getiren Erdoğan, bu sözü yerine getirdiklerini söyledi.

Erdoğan, İstanbul'un bu güzide ilçesini her alanda daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, Mevlana'nın "Kamil odur ki koya dünyada eser/Eser olmayanın yerinde yeller eser" şeklindeki sözlerini aktardı.

Açılışı yapılan eserlerin hem onları ilçeye kazandıranların ismini tarihe altın harflerle yazdıracağını hem de nesiller boyunca dilden dile dolaşacağını, hayır dualarına vesile olacağını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu şehre, bu ülkeye, bu millete eser verene, hizmet edene ne mutlu. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz işte, bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Tabii bu öyle herkese nasip olacak bir paye, bir şeref değildir. Bunun için emek vermek, vakit vermek, kendini şehrine ve insanlarına adamak gerekir. Bizim nazarımızda belediye başkanlığı işte bu anlayışla yapılabilecek bir vazifedir. Bu işi ajandasındaki diğer konulardan artakalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bakıyoruz."

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