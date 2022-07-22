Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünyaya müjdeyi vereceğiz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, ''Eyüp Sultan Belediyemizin ilçemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin açılışı nedeniyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün burada Eyüp Sultan Belediyemizce tamamlanan yatırım bedeli toplam 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Eyüp Sultan Camii'mizin etrafındaki sokaklar, yapılar adına yakışır şekilde düzenlendi'' açıklamasında bulundu. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreniyle dünyaya müjdeyi vereceklerini ifade eden Erdoğan, ''Dolamabahçe’de BM Genel Sekreteri’nin de katılımıyla Rusya-Ukrayna’nın katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz. Bir yandan dünyadaki gelişmeleri ülkemiz lehine çevirmeye çalışırken, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz'' dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya müjdeyi vereceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu şehre, bu ülkeye, bu millete eser verene hizmet edene ne mutlu. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz işte bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Tabii bu öyle herkese nasip olacak bir paye, bir şeref değildir. Bunun için emek vermek, vakit vermek, kendini şehrine ve insanlarına adamak gerekir" dedi.

Erdoğan, Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"ndeki konuşmasında, Ebu Eyyüb El-Ensari Hazretleri'nin komşuları, yoldaşları ve gönüldaşları olan katılımcılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eyüpsultan Belediyesince tamamlanan, yatırım tutarı 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışının yapılacağını ifade eden Erdoğan, Eyüp Sultan Camii'nin çevresindeki binalar, iş yerleri ve sokakların belediye tarafından İstanbul'a ve ismine taşıyan yere yakışır şekilde düzenlendiğini ve rehabilite edildiğini anlattı.

Erdoğan, Yeşilpınar ve Esentepe mahallelerine iki abidevi caminin kazandırıldığını, ilçenin sembol kulüplerinden Erokspor için gençlere her türlü hizmeti verecek bir tesis inşa edildiğini söyledi.

Ayrıca Yeşilpınar'da bir futbol kompleksi ve Eyüpspor Kemerburgaz Kamp Alanı'yla birlikte çok sayıda spor tesisinin tamamlandığını ifade eden Erdoğan, kurulan sıfır atık tesisiyle hem çevrenin korunmasının hem atıkların değerlendirilmesinin sağlandığını kaydetti.

  • Erdoğan, Eyüpsultan'da hiçbir vatandaşın gıda sıkıntısı yaşamaması için aşevi kurulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
  • "İlçenin çeşitli yerlerinde 43 park ve peyzaj düzenlemesi hayata geçirildi. Kültür merkezlerinden restorasyonlara, otoparklardan sosyal hizmet birimlerine kadar pek çok hizmet Eyüpsultanlıların emrine verildi. Tüm bu eserleri bugün resmen hizmete açıyoruz. Diğer kamu kurumlarımız tarafından inşa edilen, yatırım tutarı 126 milyon lirayı geçen okul ve karakol binaların açılışlarını da buradan yapıyoruz. Eyüpsultan'a değer katan tüm bu yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyor, belediye başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. İstanbul'dan Antalya'ya, Erzurum'dan Gaziantep'e kadar ülkemizin dört bir yanında zengin bir belediyecilik tecrübesi olan Deniz Köken kardeşimizin tüm birikimini kendisini yetiştiren Eyüpsultan'da kullandığını görmekten memnuniyet duyuyorum."

"İlçeye ne söz verildiyse yaptık"

Erdoğan, Eyüpsultan'da yapılanların sadece bunlarla sınırlı olmadığını, ilçeye ne söz verildiyse hepsini yaptıklarını ve yapmayı da sürdürdüklerini vurguladı.

  • Nişanca ve Pirinççi mahallelerinin imar planı ve tapu sorunlarını çözme sözünü verdiklerini dile getiren Erdoğan, bu sözü yerine getirdiklerini söyledi.

Erdoğan, İstanbul'un bu güzide ilçesini her alanda daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, Mevlana'nın "Kamil odur ki koya dünyada eser/Eser olmayanın yerinde yeller eser" şeklindeki sözlerini aktardı.

Açılışı yapılan eserlerin hem onları ilçeye kazandıranların ismini tarihe altın harflerle yazdıracağını hem de nesiller boyunca dilden dile dolaşacağını, hayır dualarına vesile olacağını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu şehre, bu ülkeye, bu millete eser verene, hizmet edene ne mutlu. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz işte, bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Tabii bu öyle herkese nasip olacak bir paye, bir şeref değildir. Bunun için emek vermek, vakit vermek, kendini şehrine ve insanlarına adamak gerekir. Bizim nazarımızda belediye başkanlığı işte bu anlayışla yapılabilecek bir vazifedir. Bu işi ajandasındaki diğer konulardan artakalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bakıyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz verdi: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz verdi: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına göz dikenlere acımayacağız
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına göz dikenlere acımayacağız
Tarlasına ekti 7 bin yıllık

Tarlasına ekti 7 bin yıllık

Türkiye'nin her yerinden talep var.
2022de en çok hangi filmler izlendi?

2022'de en çok
hangi filmler izlendi?

​Liste belli oldu: 'Kesişme-İyi ki Varsın Eren' çok sevildi.
Habere değil yalana yasak geldi: BirGünün Emine Erdoğan hakkındaki asılsız iddialardan sonra troller harekete geçmişti

Yaşlı adamın evinin bahçesinde bulundu: Her şeyi oğluna bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşacak imzaları atacağız.

​Bakan Kirişci duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya müjdeyi vereceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, ''Eyüp Sultan Belediyemizin ilçemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin açılışı nedeniyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün burada Eyüp Sultan Belediyemizce tamamlanan yatırım bedeli toplam 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Eyüp Sultan Camii'mizin etrafındaki sokaklar, yapılar adına yakışır şekilde düzenlendi'' açıklamasında bulundu. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreniyle dünyaya müjdeyi vereceklerini ifade eden Erdoğan, ''Dolamabahçe’de BM Genel Sekreteri’nin de katılımıyla Rusya-Ukrayna’nın katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz. Bir yandan dünyadaki gelişmeleri ülkemiz lehine çevirmeye çalışırken, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz'' dedi.
Rusya Merkez Bankası faizi 150 baz puan indirdi
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası faizi 150 baz puan indirdi

Rusya Merkez Bankası daha önce yüzde 9,5 olan politika faizini yüzde 8'e indirdi. Piyasaların beklentisi, politika faizinin yüzde 9'a düşürülmesi yönündeydi.
Zelenskiy'nin danışmanı: Ukrayna, Rusya ile doğrudan belge imzalamayacak
Dünya

Zelenskiy'nin danışmanı: Ukrayna, Rusya ile doğrudan belge imzalamayacak

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin danışmanı, "Ukrayna, Rusya ile doğrudan belge imzalamayacak. Tahıl ihracatı anlaşması Rus güçlerinin eşlik etmesini içermeyecek. Provokasyon durumunda derhal askeri karşılık verilecek. Ukrayna ve Rusya tahıl ihracatı konusunda BM ile paralel belge imzalayacak" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.